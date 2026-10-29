Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) encendió las alarmas por la comercialización de leche maternizada falsificada en supermercados y plataformas digitales. Durante una serie de operativos realizados en Buenos Aires, los efectivos secuestraron más de 500 envases apócrifos de SanCor Bebé Advanced 1, una fórmula destinada a bebés de hasta seis meses, que contenían niveles peligrosos de una toxina.

El procedimiento incluyó 14 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos partidos bonaerenses, luego de que varias familias denunciaran que sus hijos habían presentado problemas de salud tras consumir leche en polvo adquirida en comercios.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el representante legal de la empresa láctea. A medida que avanzaron las averiguaciones, los investigadores identificaron un circuito de almacenamiento y distribución de productos falsificados que eran comercializados tanto en supermercados como a través de plataformas digitales.

El dato más preocupante surgió de los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Las pericias detectaron la presencia de aflatoxina M1 en concentraciones superiores a seis veces el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

Esta sustancia es una toxina asociada a determinados hongos que puede llegar a la leche cuando los animales consumen alimentos contaminados. Su presencia en cantidades elevadas representa un riesgo para la salud, especialmente en bebés pequeños.

Según el informe pericial incorporado a la causa, las muestras analizadas no eran aptas para el consumo y representaban un grave peligro para los lactantes, debido a que la fórmula puede constituir su principal fuente de alimentación.

Cómo identificar los envases falsificados

Las autoridades difundieron una serie de características que permiten reconocer algunos de los productos investigados.

Uno de los principales datos es el número de lote L:Y010 F-011207563, que aparece en los envases secuestrados. También se identificaron errores ortográficos en las etiquetas, como la palabra "Adventencia" en lugar de "Advertencia" y "Olico" en vez de "Oleico".

Además, los investigadores detectaron diferencias en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida dentro del envase, en comparación con el producto original.

Ante estas irregularidades, se recomienda a quienes tengan envases sospechosos que no utilicen su contenido y verifiquen los datos de identificación del producto. En caso de que un bebé lo haya consumido, corresponde consultar con un pediatra.

Cinco personas investigadas

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Ponte Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona.

Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

Como resultado, cinco personas quedaron identificadas en la investigación: dos argentinos, dos ciudadanos chinos y un paraguayo. Los efectivos también secuestraron un vehículo, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentación considerada relevante para la causa.

El expediente continúa bajo investigación por presuntas infracciones a la Ley 22.362, vinculada con la protección de marcas y designaciones comerciales.

Por el momento, no se informó que los productos falsificados hayan sido detectados en comercios de San Juan. Las autoridades buscan determinar el alcance de la distribución y establecer todos los puntos donde se comercializó la mercadería.