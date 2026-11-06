A pocos días de la histórica llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, las condiciones meteorológicas comenzaron a generar expectativas entre los miles de fieles que viajarán para participar de las celebraciones. Según los pronósticos, el tiempo acompañaría durante las primeras jornadas, aunque existe la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en Córdoba, donde el Sumo Pontífice encabezará una multitudinaria misa el próximo martes 10.

La situación despierta especial interés en San Juan, desde donde se movilizarán más de 7.000 peregrinos para acompañar al Santo Padre. Gran parte de ellos viajará hacia Córdoba en colectivos, con la intención de participar de la celebración religiosa prevista en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el martes se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que podrían alcanzar los 27°C y vientos provenientes del norte. Sin embargo, otros servicios meteorológicos advierten sobre la posibilidad de precipitaciones durante el día.

Córdoba: posibles lluvias durante la misa del Papa

El martes 10 de noviembre será una de las jornadas centrales de la visita papal, ya que León XIV encabezará una celebración multitudinaria en Córdoba, que convocará a fieles de distintas provincias.

Según el SMN, las temperaturas oscilarían entre los 16°C y los 27°C, con abundante nubosidad y sin precipitaciones previstas en su informe consultado.

No obstante, la plataforma especializada Meteored presenta un panorama diferente. Sus proyecciones contemplan la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, que podrían afectar distintos sectores de la provincia durante la jornada.

Una actualización meteorológica también señala probabilidades de lluvia cercanas al 60% para el martes en Córdoba, aunque con variaciones importantes según la hora. Por lo tanto, todavía no se puede asegurar que las precipitaciones coincidan con la misa.

Esta situación será seguida especialmente por los peregrinos sanjuaninos, muchos de los cuales tienen previsto llegar durante la madrugada y permanecer varias horas en el predio religioso.

Buenos Aires: cómo estará el tiempo durante la llegada del Papa

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV arribe al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de las 16.30.

Para esa jornada, el SMN anticipa condiciones favorables, con cielo despejado, una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 24°C. No se esperan precipitaciones durante el recibimiento.

El lunes 9, cuando el Pontífice visite el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebre una misa en Palermo, también se prevé buen tiempo.

En Claypole, las temperaturas oscilarían entre los 12°C y los 24°C, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 14°C y una máxima de 24°C, con cielo mayormente despejado.

Estas condiciones permitirían desarrollar las actividades religiosas al aire libre sin mayores inconvenientes meteorológicos, siempre que se mantengan las previsiones actuales.

Luján: el último día de la visita podría presentar inestabilidad

El miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV llegará a Luján para encabezar una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para esa jornada, el pronóstico anticipa cielo mayormente cubierto, temperaturas de entre 16°C y 27°C y una probabilidad de precipitaciones que, según el SMN, rondaría el 10%.

Sin embargo, otros modelos meteorológicos contemplan una posible extensión de la inestabilidad hacia territorio bonaerense, por lo que no se descartan cambios en las condiciones del tiempo.

Luego de la celebración religiosa, el Pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida antes de su partida hacia Perú.

Qué deben tener en cuenta los sanjuaninos que viajarán a Córdoba

Ante la posibilidad de condiciones meteorológicas variables, se recomienda a los peregrinos consultar las actualizaciones del SMN antes de iniciar el viaje y prestar atención a las indicaciones de los organizadores.

También será importante llevar ropa cómoda, abrigo liviano para las primeras horas de la mañana, agua para mantenerse hidratados y protección solar, considerando que las temperaturas podrían alcanzar los 27°C.

En caso de tormentas eléctricas, deberán respetarse las indicaciones de seguridad y evitar la permanencia en sectores abiertos que representen riesgos.

Por ahora, la posibilidad de precipitaciones no implica modificaciones confirmadas en las actividades previstas. Sin embargo, el pronóstico continuará siendo uno de los aspectos más observados durante los días previos a la llegada de León XIV.