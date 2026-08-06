El Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre las alertas de temporal de viento previstas para la madrugada y la mañana de este miércoles 06/08/2026 en la provincia de San Juan. Las ráfagas podrían alcanzar una intensidad peligrosa y generar inconvenientes en el normal funcionamiento del suministro eléctrico.

Desde el organismo se solicitó a las personas usuarias extremar las precauciones, prestando especial atención ante la eventual presencia de cables caídos, ramas u objetos sueltos tanto durante como después del fenómeno climático.

Intimación a las distribuidoras y supervisión

El Directorio del EPRE informó que ya se intimó formalmente a las empresas prestadoras del servicio a adoptar todas las medidas de su responsabilidad para garantizar la seguridad operativa y el abastecimiento en la red del Sistema Interconectado Provincial.

Asimismo, se indicó que una vez finalizado el período de ráfagas que representa un peligro para la seguridad de los operarios, el organismo supervisará de manera directa las tareas de reparación de instalaciones dañadas y la restitución del servicio en las zonas que resulten afectadas.

Teléfonos de emergencia y canales de contacto

Ante daños en las instalaciones eléctricas o interrupciones en el suministro, se recuerda a la comunidad que se debe realizar la denuncia de forma inmediata a las líneas de atención habilitadas por las distribuidoras:

Naturgy: 0-800-666-3637

D.E.C.S.A.: 496-1784

Además, el EPRE puso a disposición de los usuarios el documento informativo "Tormentas Severas y Electricidad. Respuestas a las Preguntas Frecuentes", el cual se puede consultar de manera online en su sitio web oficial (epresanjuan.gob.ar) para saber cómo actuar ante este tipo de contingencias climáticas.

Alerta amarilla en todo el territorio provincial

La Dirección de Protección Civil informa que, para la noche del miércoles 5 de agosto y madrugada del 6 de agosto en departamentos cordilleranos.

El área será afectada por viento zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Consejos y Recomendaciones

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos). Cerrar y asegurar puertas y ventanas. Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas. No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.). Tener siempre a mano linternas cargadas. Asimismo, Protección Civil recuerda que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto. Por tanto, recomienda tener en cuenta los siguientes

Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.

Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.

Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal.

Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar

Quienes viven en campos abiertos, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.

En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas

Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.

Números habilitados ante cualquier emergencia: 911 y 103 Protección Civil.