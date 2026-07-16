Alerta por temporal en San Juan: prevén nevadas, Zonda y lluvias intensas

El Ministerio de Seguridad de la Nación, junto con Vialidad Nacional y el 9° Distrito San Juan, emitieron una alerta meteorológica unificada por un fuerte temporal que afectará a la provincia entre el 16 y el 20 de julio. El pronóstico contempla nevadas intensas, viento Zonda, lluvias, niebla y ráfagas de gran intensidad, por lo que las autoridades solicitaron extremar las medidas de prevención.

Según el informe oficial, las condiciones más severas se registrarán entre el viernes 17 y el sábado 18, especialmente en la cordillera y la precordillera.

Nevadas extremas y fuertes vientos

El reporte indica que en sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza y Neuquén podrían acumularse entre 1,5 y 3 metros de nieve en las zonas de mayor altura.

Además, en alta montaña se esperan ráfagas del oeste que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, mientras que el viento Zonda continuará afectando el oeste del NOA con intensidades superiores a los 100 km/h.

En los llanos también se pronostican lluvias y lloviznas persistentes, acompañadas por bajas temperaturas y bancos de niebla que reducirán considerablemente la visibilidad.

Agua Negra cerrado y restricciones en Ruta 150

Como medida preventiva, Vialidad Nacional confirmó el cierre por tiempo indeterminado del Paso Internacional Agua Negra y advirtió sobre restricciones para circular por la Ruta Nacional 150.

Los organismos informaron que maquinaria vial y equipos especializados permanecen distribuidos en puntos estratégicos para intervenir rápidamente ante cualquier emergencia o acumulación de nieve.

Recomendaciones para la población

Las autoridades recordaron que está prohibida la quema de pastizales, hojas o basura, debido al elevado riesgo de incendios que genera el viento Zonda.

También aconsejaron asegurar chapas, macetas y otros objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y evitar permanecer debajo de árboles, postes o carteles.

Para quienes deban viajar, recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, conducir con luces bajas encendidas, evitar maniobras bruscas y no intentar cruzar calles o badenes inundados.

Finalmente, recordaron que ante cualquier emergencia están disponibles las líneas 911, 103 (Protección Civil) y 100 (Bomberos), además de los canales oficiales de Vialidad Nacional para consultar el estado actualizado de las rutas.