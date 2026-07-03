Alerta por tormentas en Miami antes del Argentina vs Cabo Verde

A pocas horas del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el clima se convirtió en un factor a seguir de cerca. Miami, sede del encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium, permanece bajo pronóstico de tormentas para la tarde de este viernes, con la posibilidad de lluvias intensas y actividad eléctrica.

El equipo argentino tiene previsto salir al campo de juego a las 18, hora local, pero el desarrollo del encuentro dependerá también de las condiciones meteorológicas. Durante la mañana, el cielo se presentó mayormente nublado, aunque en distintos momentos aparecieron claros y también hubo presencia de sol.

Los informes meteorológicos anticipan una jornada cálida y húmeda, con intervalos de nubosidad, lluvias aisladas y tormentas pasajeras. Sin embargo, el principal foco de atención está puesto en la posible caída de rayos, ya que ese escenario activa el protocolo de seguridad establecido por las autoridades estadounidenses.

La normativa indica que, si se detectan descargas eléctricas dentro de un radio de 13 kilómetros del Hard Rock Stadium, el partido deberá detenerse de manera inmediata por un mínimo de 30 minutos. Además, tanto los futbolistas como los árbitros deberán abandonar el campo de juego y los espectadores serán evacuados de las tribunas hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras.

El protocolo también establece que, si durante ese período vuelve a registrarse un rayo dentro del radio de seguridad, el conteo de 30 minutos comenzará nuevamente. Por ese motivo, no es posible determinar con anticipación cuánto tiempo podría permanecer interrumpido el encuentro, ya que todo dependerá de la evolución del fenómeno meteorológico.

En caso de que el partido deba suspenderse temporalmente y luego pueda reanudarse, los futbolistas dispondrán de un calentamiento de cinco minutos antes de regresar a la competencia.

Con este panorama, la atención estará puesta no solo en el rendimiento de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, sino también en la evolución del tiempo durante las horas previas y el desarrollo del partido, ya que una tormenta con actividad eléctrica podría modificar el cronograma previsto para el cruce mundialista.