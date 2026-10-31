El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este sábado 31 de octubre en San Juan. La advertencia alcanza principalmente a cinco departamentos del este provincial, donde se esperan lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por posible caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El fenómeno llegará después de una jornada marcada por las elevadas temperaturas en la provincia. Según el organismo nacional, las tormentas podrían dejar importantes acumulaciones de agua en cortos períodos, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en las zonas comprendidas por la advertencia.

Qué departamentos de San Juan están bajo alerta amarilla

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, los departamentos que podrían verse principalmente afectados son: San Martín, 25 de Mayo, Angaco, Caucete y Valle Fértil.

Aunque la advertencia se concentra en el sector este de San Juan, no se descarta que las condiciones de inestabilidad puedan extenderse hacia otras zonas de la provincia.

El organismo meteorológico indicó que las tormentas podrían presentar diferentes intensidades, con algunos episodios fuertes y precipitaciones abundantes en lapsos reducidos.

Prevén granizo, actividad eléctrica y lluvias intensas

Según el informe del SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por caída ocasional de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 30 milímetros, aunque estos registros podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Este escenario obliga a prestar especial atención a las condiciones meteorológicas durante las próximas horas, principalmente por la posibilidad de acumulación de agua y dificultades para circular.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad y mantenerse alejado de zonas que puedan inundarse.

También es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir las comunicaciones oficiales ante posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.

El domingo también habrá alerta por viento Zonda

La inestabilidad meteorológica no terminaría durante la noche del sábado. Para la tarde del domingo 1 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional también anticipó una alerta amarilla por viento Zonda en la zona central de San Juan.

De esta manera, la provincia podría atravesar un fin de semana con diferentes fenómenos meteorológicos: primero, tormentas con posibilidad de granizo en el este y, posteriormente, viento Zonda en sectores del centro provincial.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil, debido a que las alertas pueden actualizarse según la evolución de las condiciones climáticas.