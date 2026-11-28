Después de una jornada en la que la temperatura alcanzó los 36 °C, San Juan enfrenta un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de la provincia, donde se esperan lluvias localmente fuertes durante la noche de este sábado 28 de noviembre.

La advertencia fue actualizada a las 17:55 y comprende a 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Según el organismo nacional, los fenómenos podrían presentarse de manera localizada con abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Foto SMN.

Los cinco departamentos bajo alerta

El aviso meteorológico alcanza a los siguientes departamentos:

25 de Mayo.

Angaco.

Caucete.

San Martín.

Valle Fértil.

La advertencia tiene vigencia durante la noche de este sábado. De acuerdo con la última actualización del SMN, no se registran alertas meteorológicas para esos departamentos durante el domingo ni el lunes.

Dónde ya llueve en San Juan

Las precipitaciones comenzaron a hacerse sentir durante las últimas horas de la tarde, después de que la provincia atravesara una jornada de temperaturas elevadas.

Un relevamiento de la Policía de San Juan, difundido a las 18:52, informó sobre lluvias fuertes en Zonda y Colonia Fiscal. También se registraron precipitaciones en Capital, Chimbas, Rivadavia y Ullum.

El avance de las tormentas también generó advertencias para quienes deben circular por las rutas. Vialidad Nacional solicitó máxima precaución sobre la Ruta Nacional 141, debido a las lluvias intensas y a la posibilidad de encontrar badenes con acumulación de agua y material de arrastre.

Qué precauciones tomar ante las tormentas

Ante la posibilidad de fenómenos intensos, las autoridades recomiendan evitar las actividades al aire libre y permanecer en lugares seguros. También solicitan retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no refugiarse debajo de árboles.

Para quienes deban trasladarse, es fundamental reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.

Una de las principales advertencias es no intentar cruzar badenes cuando presenten corrientes de agua o arrastre de piedras y barro.

Mientras continúa la inestabilidad durante la noche, las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales para conocer la evolución de las tormentas y posibles cambios en las alertas meteorológicas.