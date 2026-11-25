San Juan podría recibir entre 20 y 40 milímetros de lluvia durante el episodio de tormentas previsto para la provincia, una cantidad que representa casi la mitad de las precipitaciones que habitualmente se registran en todo un año. Así lo advirtió la climatóloga sanjuanina Agustina Albeiro, quien calificó como significativo el volumen estimado y remarcó la importancia de seguir la evolución del fenómeno.

“Hablar de esos acumulados es un acumulado bastante significativo”, afirmó Albeiro en una entrevista a San Juan en Noticias, por Radio Mitre, al explicar que la estación San Juan Aero del Servicio Meteorológico Nacional registra alrededor de 90 milímetros anuales. “Hablar de que puede caer un poquito menos de la mitad en un día es muchísimo”, agregó.

Los acumulados pueden cambiar

La meteoróloga aclaró que los valores de entre 20 y 40 milímetros corresponden a estimaciones de los modelos meteorológicos y que deben actualizarse a medida que se aproxima el fenómeno. “De momento, esos son los acumulados que se estiman, pero estamos hablando de algo muy fuerte”, señaló.

En ese sentido, destacó que el acceso a la información del nuevo radar del Servicio Meteorológico Nacional, instalado en Mendoza, permite revisar y corregir los pronósticos. “Hay que ir ajustándose”, insistió, al explicar que la intensidad definitiva de las precipitaciones se conocerá con mayor precisión durante el desarrollo del evento.

Albeiro también destacó la coordinación entre el ámbito universitario, el Copre y la Dirección de Protección Civil para seguir la situación y prestar atención a las medidas necesarias ante las tormentas previstas.

A qué hora llegarían las tormentas

Albeiro indicó que las tormentas podrían comenzar a desarrollarse a partir de las 19, aunque algunos modelos anticipaban actividad desde las 17. Según explicó, las condiciones de inestabilidad podrían favorecer precipitaciones sostenidas hasta las primeras horas de la madrugada.

“Lo extraño esta vez es que no parece ser algo puntual e intermitente, sino que parece sostenerse por la configuración y la inestabilidad”, señaló. Además, precisó que la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a gran parte de la provincia, mientras que también existe probabilidad de tormentas en sectores del sur y el este.

Las zonas que requieren mayor atención

Entre los sectores que podrían verse más afectados, la meteoróloga mencionó la Quebrada de la Flecha, Villa de Media Agua, Huaco, Jáchal y Valle Fértil. Sobre este último departamento, señaló que continúa registrando tormentas, actividad eléctrica y episodios de granizo.

La especialista explicó que la combinación de temperaturas elevadas y humedad genera condiciones para la formación de tormentas localmente fuertes. “Tenemos muchísima inestabilidad”, sostuvo, y advirtió que estas condiciones pueden favorecer el desarrollo de fenómenos intensos en distintos puntos de la provincia.

También recordó lo ocurrido durante la noche anterior, cuando las gotas alcanzaron un tamaño importante y generaron dudas sobre una posible caída de granizo. Según explicó, ese tipo de precipitaciones puede estar asociado a un granizo que se desarma antes de llegar al suelo.

Por último, Albeiro insistió en la importancia de seguir las actualizaciones meteorológicas, ya que los acumulados y la intensidad de las tormentas pueden modificarse a medida que avance el evento. La especialista remarcó que el seguimiento conjunto con Protección Civil permitirá prestar atención a la evolución de las condiciones climáticas en San Juan.