El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por vientos intensos para la provincia de San Juan durante este lunes 27 de julio. Frente a este escenario, Naturgy San Juan pidió a la comunidad extremar las medidas de prevención para evitar accidentes y daños en los hogares.

La distribuidora recordó que los fuertes vientos pueden provocar inconvenientes en el suministro eléctrico y generar situaciones de riesgo, por lo que difundió una serie de recomendaciones para actuar de manera segura.

Las principales recomendaciones

Entre las medidas preventivas, la empresa aconseja:

Cerrar correctamente puertas y ventanas para evitar corrientes de aire y posibles roturas de vidrios.

Evitar salir de la vivienda si no es estrictamente necesario mientras duren las ráfagas más intensas.

Desconectar los artefactos eléctricos que no estén en uso para protegerlos ante eventuales variaciones de tensión.

Además, recordó la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar conductas que puedan representar un peligro durante el fenómeno meteorológico.

Guardia reforzada ante posibles inconvenientes

Naturgy informó que mantendrá un esquema especial de guardias para atender los inconvenientes que puedan registrarse en la red eléctrica como consecuencia de los fuertes vientos.

En caso de cortes de energía, cables caídos o cualquier situación de riesgo, los usuarios podrán comunicarse durante las 24 horas con la línea gratuita de emergencias 0800-666-3637, donde personal especializado recibirá los reclamos y coordinará las intervenciones necesarias.

Las autoridades recomiendan seguir las indicaciones oficiales y extremar las precauciones mientras permanezca vigente la alerta meteorológica para minimizar riesgos tanto en los hogares como en la vía pública.