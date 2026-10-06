Alerta por Viento Zonda: ¿a qué hora soplará con mayor fuerza en San Juan?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alerta amarilla a gran parte del territorio provincial por la llegada del viento Zonda. Si bien el aviso técnico se extiende por un periodo prolongado, los meteorólogos confirmaron el momento exacto en el que el fenómeno bajará al llano con su mayor potencial destructivo, obligando a los ciudadanos a extremar las precauciones.

El rango horario clave: de 15:00 a 19:00 horas

De acuerdo con el pronóstico oficial, las ráfagas más fuertes y peligrosas del viento Zonda soplarán entre las 15:00 y las 19:00 de hoy. Durante este bloque horario de cuatro horas, coincidiendo con el pico de temperatura máxima estimada en 28°C, la velocidad del viento se intensificará notablemente, alcanzando velocidades superiores a los 70 km/h.

Las autoridades provinciales y de Protección Civil hicieron especial énfasis en este horario específico, solicitando a la población evitar cualquier tipo de actividad al aire libre, asegurar techos o elementos sueltos en los patios y conducir con extrema precaución debido a la severa reducción de la visibilidad que generará el polvo en suspensión.

Pasadas las 20:00 horas, se espera que el fenómeno comience a rotar hacia el noroeste y a disminuir su intensidad de manera progresiva, aunque el ambiente continuará ventoso y turbio durante el resto de la noche. Por el momento, el Ministerio de Educación informó que las clases presenciales se continúan dictando con total normalidad.