Protección Civil emitió una nueva alerta meteorológica ante la llegada de viento Zonda a San Juan durante este miércoles 26 de agosto. El fenómeno alcanzará diferentes sectores de la provincia y podría presentar ráfagas que superen los 70 kilómetros por hora.

La advertencia coincide con el alerta amarilla vigente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que abarca a todo el territorio sanjuanino. Según el pronóstico, el Zonda comenzará a sentirse principalmente durante la siesta y la tarde.

Para las zonas alcanzadas se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Como ocurre habitualmente con este fenómeno, también podría registrarse un aumento repentino de la temperatura, una fuerte caída de la humedad y reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión.

El pronóstico anticipa además una jornada particularmente cálida para esta época del año. La temperatura máxima podría alcanzar los 29°C durante el miércoles.

Hacia la noche está previsto un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas con el ingreso de viento del sector Sur. Esto provocaría posteriormente un descenso de la temperatura, mientras que para el jueves existe probabilidad de precipitaciones.

Recomendaciones ante la llegada del Zonda

Frente al alerta, las autoridades aconsejan asegurar puertas, ventanas y aquellos objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas. También recomiendan mantenerse alejados de árboles, carteles, postes y estructuras que puedan desprenderse.

Otra de las principales advertencias está relacionada con el riesgo de incendios debido a la extrema sequedad que genera el Zonda. Por este motivo, se pide no encender fuego al aire libre y extremar las precauciones.

En caso de circular, se recomienda hacerlo con especial cuidado debido a que el polvo en suspensión puede reducir considerablemente la visibilidad en calles y rutas.

Además del Zonda, la zona cordillerana de San Juan permanece bajo alerta por nevadas. En sectores de Calingasta e Iglesia se esperan nevadas persistentes y fuertes vientos, con condiciones que podrían dificultar la visibilidad.