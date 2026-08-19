Las autoridades activaron el Alerta Sofía para localizar a Nancy Aitana Isabella Ibarra, una nena de 3 años, cuya desaparición fue reportada este martes 18 de agosto en la provincia de San Luis.

De acuerdo con la información difundida por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), la pequeña desapareció en la zona del Parque Industrial Norte, en San Luis.

Ante la situación, el Ministerio de Seguridad Nacional difundió su imagen y los datos disponibles con el objetivo de ampliar la búsqueda y solicitar la colaboración de la población.

Cómo es la nena buscada

Según la descripción oficial, Nancy tiene cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña. Mide aproximadamente 55 centímetros, pesa alrededor de 13 kilos y es de contextura delgada.

Como característica particular, las autoridades indicaron que tiene un lunar en el labio superior, dato que podría ayudar a identificarla.

La desaparición fue registrada este martes 18 de agosto de 2026 y, debido a la edad de la pequeña, se activó el mecanismo de difusión de Alerta Sofía para potenciar su búsqueda.

Dónde comunicarse para aportar información

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Nancy se comunique inmediatamente al 134.

Ante este tipo de casos, se recomienda no intervenir por cuenta propia y proporcionar cualquier dato, por mínimo que parezca, directamente a las autoridades encargadas de la búsqueda.