La Dirección de Protección Civil de la Provincia, en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad, emitió un informe sobre el estado de las rutas de acceso a los departamentos cordilleranos de Iglesia, Calingasta y Jáchal, debido a la presencia de nevadas, aguanieve y formación de hielo sobre la carpeta asfáltica.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas extremar los cuidados, utilizar cadenas en caso de ser requerido y verificar el estado del tiempo antes de emprender cualquier viaje hacia la zona cordillerana.

Relevamiento por departamentos y rutas

Según la información oficial proporcionada por los organismos provinciales, el panorama vial en los departamentos afectados se presenta de la siguiente manera:

Ullum - Iglesia (RP 436): La Ruta Provincial 436, a la altura de la zona de El Colorado, se encuentra intransitable debido al acumulado de nieve y al riesgo severo por congelamiento de la calzada.

Calingasta (RP 414 y red secundaria): La Ruta Provincial 414 está transitable con máxima precaución por la presencia de lluvias en el sector. El resto de las arterias del departamento permanecen transitables, aunque también bajo recomendación de circular a baja velocidad por la calzada húmeda.

Jáchal: Todas las rutas de la jurisdicción se encuentran transitables con máxima precaución a raíz de las precipitaciones registradas en las últimas horas.

Recomendaciones para los conductores

Ante la perspectiva de que el mal tiempo persista en la región cordillerana, desde Protección Civil instaron a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar los requerimientos de las fuerzas de seguridad apostadas en los controles viales.

Asimismo, recordaron la importancia de circular con luces bajas encendidas, distancia de seguridad entre vehículos y los elementos de auxilio correspondientes para el tránsito sobre nieve o hielo.