Una nueva modalidad de intento de estafa encendió las alertas en San Juan. El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación advirtió este miércoles 11 de noviembre sobre la circulación de mensajes de WhatsApp enviados desde una cuenta falsa que se hace pasar por la Dirección de Defensa al Consumidor para solicitar documentación a los ciudadanos.

La maniobra utiliza el nombre de un organismo provincial para generar confianza en los destinatarios y conseguir que entreguen información personal. Frente a esta situación, las autoridades aclararon que Defensa al Consumidor nunca solicita documentación a través de WhatsApp y pidieron denunciar cualquier comunicación sospechosa.

La advertencia fue difundida mediante un comunicado oficial, luego de que se detectara la circulación de mensajes que suplantan la identidad de la dependencia. Hasta el momento, no se informó públicamente cuántas personas recibieron estas comunicaciones ni si existen víctimas que hayan entregado sus datos.

Cómo identificar los mensajes falsos de WhatsApp

La principal señal de alerta es recibir un mensaje de alguien que asegura representar a Defensa al Consumidor y solicita el envío de documentación mediante WhatsApp.

Desde el Ministerio de Producción fueron categóricos al recordar que el organismo "nunca se pedirá documentación a través de WhatsApp".

Por lo tanto, cualquier comunicación que utilice su nombre para requerir archivos personales por esa vía debe ser considerada sospechosa.

La maniobra consiste en una suplantación de identidad, una práctica mediante la cual los estafadores utilizan nombres de instituciones o empresas para aparentar legitimidad. De esta manera, buscan que las personas confíen en el remitente y compartan información que no entregarían a un desconocido.

El comunicado provincial no especificó qué número telefónico está involucrado ni qué tipo de documentación solicitan los responsables de la cuenta falsa.

Qué hacer si llega un mensaje sospechoso

Ante una comunicación de estas características, la recomendación es no responder con documentación, fotografías del DNI, contraseñas ni otros datos personales. Tampoco se deben abrir enlaces desconocidos ni seguir instrucciones que no hayan sido verificadas mediante canales oficiales.

Los usuarios pueden conservar capturas de pantalla, bloquear el contacto y utilizar la opción de reportar disponible en WhatsApp. Si compartieron información sensible, es importante realizar la denuncia correspondiente y tomar medidas para proteger sus cuentas.

Para comprobar la autenticidad de una comunicación, los sanjuaninos pueden contactar directamente a Defensa al Consumidor mediante sus canales institucionales, sin utilizar los números o enlaces proporcionados por el remitente sospechoso.

El organismo cuenta con atención en el Centro Cívico y dispone del correo oficial para consultas vinculadas con sus servicios.

Desde el Ministerio reiteraron el pedido de denunciar los mensajes que utilicen falsamente la identidad de Defensa al Consumidor. La advertencia busca evitar que más sanjuaninos entreguen documentación personal a desconocidos que aparentan representar a una dependencia del Gobierno provincial.