Vialidad Nacional emitió este jueves una alerta para los conductores que circulen por la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo que conecta Talacasto con San Roque, en Jáchal, debido a una fuerte tormenta de arena que afecta la zona.

El organismo informó que el fenómeno provoca una reducción drástica de la visibilidad, por lo que solicitó a los usuarios de la ruta extremar las medidas de precaución.

La tormenta de arena está asociada a ráfagas intensas de viento del sector este-sur y viento Zonda, condiciones que complican la circulación y pueden generar situaciones de riesgo para quienes transiten por el corredor.

Las recomendaciones para circular

Ante la presencia de polvo y arena sobre la ruta, Vialidad Nacional pidió a los conductores adoptar una serie de medidas para reducir el riesgo de accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad de manera paulatina, evitando maniobras bruscas.

Mantener las luces bajas encendidas para mejorar la visibilidad del vehículo.

Aumentar la distancia de seguridad respecto de los demás automóviles.

No detenerse sobre la calzada ni en la banquina, debido al riesgo de colisiones.

Desde el organismo solicitaron además respetar estrictamente las indicaciones del personal vial y de seguridad que se encuentra trabajando en el sector.

La advertencia rige mientras persistan las condiciones de viento y la tormenta de arena que afecta el tramo de la Ruta Nacional 40 entre Talacasto y San Roque.