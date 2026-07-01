El defensor del Inter de Milán y de la selección italiana, Alessandro Bastoni, es investigado por la fiscalía de Milán en una causa vinculada a una presunta red de prostitución. La investigación intenta establecer si el futbolista incurrió en un delito de explotación sexual de una menor de edad mediante el pago de dinero por mantener relaciones sexuales.

De acuerdo con la causa, Bastoni fue citado a declarar este viernes. Los fiscales analizan un episodio que habría ocurrido en junio de 2020, cuando el jugador presuntamente habría pagado para mantener relaciones con una joven que en ese momento tenía 17 años.

La conducta bajo investigación se centra en un supuesto caso de explotación sexual de una menor mediante pago. Por el momento, el futbolista no fue imputado ni existe una resolución judicial sobre su responsabilidad, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas y testimonios.

La defensa del jugador rechazó de manera categórica las acusaciones. Su abogado, Salvatore Scuto, aseguró que Bastoni "nunca tuvo relaciones sexuales mediante pago, y mucho menos con una menor", al tiempo que afirmó que su cliente se encuentra profundamente afectado por la situación.

"Puedo descartar que alguna vez haya mantenido relaciones sexuales previo pago, y mucho menos con menores", sostuvo el letrado, quien insistió en que las acusaciones carecen de fundamento y que el defensor colaborará con la Justicia durante el desarrollo de la investigación.

Según informó el diario italiano La Gazzetta dello Sport, la joven involucrada ya declaró ante la Justicia. Durante su testimonio reconoció haberse alojado en la vivienda de Bastoni, aunque negó haber mantenido relaciones sexuales con el futbolista, un elemento que forma parte del expediente que analizan los investigadores.

La causa judicial se conoce en un momento especialmente complejo para el defensor de 27 años. En el plano deportivo, Bastoni fue expulsado durante el repechaje frente a Bosnia-Herzegovina, encuentro en el que Italia quedó eliminada por penales y se perdió la clasificación a su tercer Mundial consecutivo.

Además, en los últimos meses el futbolista y su familia fueron blanco de ataques e insultos en redes sociales luego de una jugada polémica ocurrida durante el clásico entre Inter y Juventus, disputado el 14 de febrero. En aquella acción, hinchas rivales lo acusaron de simular una infracción para provocar la expulsión de un adversario.

Mientras avanza la investigación, la fiscalía de Milán continuará con la recolección de pruebas para determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación formal. Entretanto, Bastoni mantiene su postura de inocencia y niega haber cometido los hechos que se le atribuyen.