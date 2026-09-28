Alexander Malla tiene 14 años, es de Las Chacritas y viajó a Córdoba para afrontar este martes 29 de septiembre una prueba en Talleres de Córdoba. Su objetivo es superar la evaluación y conseguir una oportunidad en el club, en una experiencia que representa un sueño para el joven y su familia.

“Él siempre le dice a mi mamá que él va a triunfar para darle una vida mejor”, contó Melanie Malla, hermana de Alexander, en diálogo con DIARIO HUARPE. Según relató, el joven es muy decidido y habla de sus objetivos con una madurez que sorprende a su familia.

La prueba será este martes a las 9 y Alexander deberá presentarse en el club cordobés. Para llegar hasta allí viajó acompañado por su papá, Mario Malla, quien fue una figura clave desde sus primeros pasos en el fútbol.

Alexander viste la camiseta de Libertad Juvenil de Las Chacritas.

De Las Chacritas a Córdoba

Alexander comenzó a jugar al fútbol a los 5 años en el Club Libertad Juvenil de Las Chacritas, en 9 de Julio. “De los 5 años juega él acá, siempre ha jugado acá en el Club Juvenil de Chacritas, 9 de Julio”, explicó Melanie.

Desde pequeño, su papá y su mamá acompañaron su recorrido. “Mi papá y mi mamá siempre. Mi papá siempre se ha dado un tiempo para él”, recordó su hermana sobre los primeros años de Alexander en el fútbol.

El joven sanjuanino busca superar la prueba en Talleres y avanzar hacia el sueño que persigue desde que comenzó a jugar.

Cómo surgió la oportunidad

La posibilidad de llegar a Talleres apareció a partir de los viajes que Mario realiza todos los años a Córdoba, donde tiene amistades. “Mi papá todos los años viaja a Córdoba porque tiene amistades allá y lo llevó al club de Talleres a conocer”, contó Melanie.

Fue durante esa visita cuando apareció la posibilidad de que Alexander realizara una prueba. “Y ahí le llegó la oportunidad de que si le gustaría probarse y tener una nueva oportunidad allá”, relató su hermana.

La familia aceptó la propuesta y Alexander viajó a Córdoba junto a su papá. La concejal de 9 de Julio, Elizabeth Sánchez, fue quien consiguió los pasajes, mientras que ambos se quedarán unos días en la casa de amigos de Mario.

El esfuerzo detrás del sueño

Para la familia Malla, esta oportunidad tiene un significado especial por el esfuerzo realizado durante años. “Para nosotros es un orgullo muy grande porque imagínense, mi papá toda la vida trabajó y que le llegue esa oportunidad es un orgullo para nosotros”, expresó Melanie.

Mario es vendedor ambulante y, según contó su hija, siempre buscó hacerse un tiempo para acompañar a Alexander. “De los 5 años empezó ahí en el club y ahí se quedó”, señaló Melanie sobre el recorrido futbolístico de su hermano.

El menor de nueve hermanos

Alexander es el menor de los nueve hermanos de la familia y el único que mantuvo al fútbol como una pasión. “Es el único que le gusta el fútbol”, explicó Melanie, quien recordó que sus otros hermanos también jugaron alguna vez, pero no continuaron con la actividad.

Ahora, el joven de Las Chacritas tiene frente a sí una oportunidad que puede abrirle una nueva puerta. “Él se quiere esforzar como para sacar adelante a mi papá y a mi mamá”, contó Melanie sobre la motivación que observa en su hermano.

Su mamá, Fabiana Reinoso, intenta que Alexander entienda que debe jugar por él mismo. “Mi mamá siempre le dice que él no tiene que jugar como para devolverle a ellos, sino que juegue por él, por él mismo”, relató Melanie.

Este martes llegará el momento de demostrar sus condiciones en Talleres. Alexander, que comenzó a jugar a los 5 años en Libertad Juvenil y es hincha de River, buscará superar la prueba y dar un paso más hacia el sueño que persigue desde chico.