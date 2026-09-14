Alexander Zverev se consagró campeón del US Open 2026 después de derrotar a Ben Shelton en cuatro sets. El alemán, número dos del mundo, se impuso por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2 en el estadio Arthur Ashe y consiguió el segundo título de Grand Slam de su carrera.

El triunfo coronó una temporada extraordinaria para Zverev, que ya había conquistado Roland Garros y además llegó a la final de Wimbledon. De esta manera, sumó su segundo major del año y se convirtió en el segundo tenista alemán en ganar el US Open, después de Boris Becker.

Una final que tuvo de todo

Zverev comenzó el partido con autoridad y se quedó con el primer set por 6-3. En el segundo, Shelton consiguió mantenerse en partido, pero el alemán volvió a imponerse en el tie-break y quedó a un set del título.

El estadounidense reaccionó en la tercera manga y logró quedarse con ella por 7-5, alimentando la ilusión del público local. Sin embargo, Zverev recuperó rápidamente el control en el cuarto set, consiguió dos quiebres y cerró el encuentro con un contundente 6-2. La final duró alrededor de tres horas y media.

Shelton hizo historia pese a la derrota

Para Ben Shelton, la definición significó su primera final de Grand Slam. El estadounidense de 23 años llegó al partido decisivo después de eliminar a Frances Tiafoe en semifinales y a Carlos Alcaraz en un maratónico partido de cuartos de final.

Además, Shelton se convirtió en el primer tenista estadounidense negro en disputar una final de Grand Slam desde Arthur Ashe en 1972. Si hubiera ganado, habría sido el primer estadounidense en conquistar el US Open desde Andy Roddick, campeón en 2003.

Un dominio total de Zverev

El alemán también llegó a la final con una ventaja contundente en el historial entre ambos. Había ganado los cinco enfrentamientos previos ante Shelton y volvió a imponerse en Nueva York para cerrar una temporada que lo posiciona entre los grandes protagonistas del tenis mundial.