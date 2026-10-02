Alexis Mac Allister y Ailén Cova vivieron un momento especial junto a su hija Alaia, a quien bautizaron en una ceremonia religiosa rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. La pareja compartió distintas fotografías y videos del encuentro, en los que se pudieron observar los detalles de la celebración y la emoción de los presentes.

El bautismo se realizó pocos días después del primer cumpleaños de la pequeña, que también había sido celebrado con una fiesta familiar. En esta oportunidad, el futbolista de la Selección Argentina y su pareja eligieron una ceremonia íntima, en la que predominaron los colores claros y los detalles tradicionales.

Felices, la pareja compartió con su círculo cercano presente en el evento religioso

Para la ocasión, Mac Allister lució una camisa blanca y un pantalón beige, mientras que Ailén eligió un traje blanco. Alaia también vistió un conjunto del mismo color, siguiendo la estética elegida para el acontecimiento. Los invitados respetaron una consigna de vestimenta que combinó distintas tonalidades de blanco y beige.

Durante la ceremonia, la pequeña se mostró sonriente y divertida. En los videos difundidos por sus padres se la pudo ver aplaudiendo y riéndose mientras permanecía en brazos de sus familiares. Incluso, al momento de recibir el agua bautismal, se mantuvo tranquila y no lloró.

Quiénes fueron los padrinos de Alaia

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación de los padrinos elegidos para acompañar a la hija del futbolista. Se trata de Brina Cova, hermana de Ailén, y Nico Forastiero, jugador de fútbol y amigo de Mac Allister.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova junto a sus familiares durante la celebración del bautismo de Alaia.

Ambos compartieron su felicidad en las redes sociales y dejaron mensajes cargados de cariño en la publicación que realizaron los padres de la pequeña.

"Qué privilegio ser tu madrina. Te amo, Titi", escribió Brina, mientras que Forastiero expresó: "De los días más increíbles de nuestras vidas, inolvidable".

Entre los invitados también estuvieron Silvina Riela y Carlos Colo Mac Allister, padres del mediocampista, quienes participaron de las fotografías familiares.

Las imágenes mostraron a la pareja junto a su hija y sus padrinos frente al altar de la iglesia. También hubo fotografías grupales alrededor de la pila bautismal y diferentes postales que reflejaron el clima de la celebración.

El primer cumpleaños de Alaia

El bautismo llegó después de otro acontecimiento importante para la familia: el primer cumpleaños de Alaia, que sus padres celebraron con una fiesta en la que no faltaron los juegos, los globos y una decoración en colores pastel.

El salón estuvo ambientado con tonos rosas, celestes, amarillos y verdes, además de grandes bloques de madera que formaban el nombre de la cumpleañera. También hubo arreglos florales, fotografías y diferentes espacios preparados para que los invitados disfrutaran de la jornada.

En el exterior se instalaron atracciones infantiles, entre ellas un pequeño tren en el que Mac Allister y Ailén posaron junto a su hija.

A través de sus redes sociales, la pareja le dedicó un mensaje especial a la pequeña: "Primer añito de la nena que llegó para enseñarnos que el amor de padres es totalmente diferente a todo, gracias por tanta alegría y cariño, te amamos Alaia".

Con el bautismo, los padres volvieron a compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida familiar, esta vez acompañados por sus seres queridos en una celebración religiosa.