Llegó a San Juan hace un año con su familia y, en medio de la adaptación a una provincia nueva, Mayra encontró en una vieja pasión el camino para empezar de nuevo. Así nació Alfajor Huguito, un emprendimiento que combina recetas cordobesas, sabores sanjuaninos y un homenaje familiar.

El nombre no fue elegido al azar. Huguito era el papá de Mayra, un canillita cordobés que trabajaba de madrugada y que, durante la adolescencia de su hija, acompañaba aquellas primeras jornadas de producción. Mientras ella cocinaba durante la noche, él esperaba cualquier tapita rota para probarla.

“Cuando llegamos a San Juan me puse a pensar qué iba a hacer en este lugar que todavía no sentía mío. Entonces decidí traer algo que era muy mío, los alfajores cordobeses, y ponerles el nombre de mi papá”, contó Mayra durante su paso por Yo Emprendo.

Un sabor cordobés con un toque sanjuanino

La propuesta conserva características clásicas del alfajor cordobés. La masa es más esponjosa y una de sus versiones lleva el característico glaseado suave. Entre los rellenos aparecen el dulce de leche y el membrillo, y también hay variedades con chocolate y maicena.

Uno de los sabores resume especialmente la identidad del proyecto. El alfajor de membrillo utiliza dulce elaborado en Jáchal, una combinación que une su origen cordobés con la provincia donde decidió comenzar esta nueva etapa.

El emprendimiento comenzó hace apenas un mes. Mayra recuerda la primera producción porque fue tan pequeña como concreta: un kilo de harina y un kilo de dulce de leche. Desde entonces, empezó a vender por docena, preparar unidades para kioscos y almacenes y realizar envíos a Córdoba.

“Siempre fui emprendedora. Tuve muchos proyectos, algunos ni siquiera relacionados con la gastronomía, pero siempre me gustó hacer esto. Extrañaba mucho a mi papá y pensé que tenía que dedicarme a lo que realmente me gusta”, explicó.

Una producción que todavía pasa por sus manos

Por ahora, Alfajor Huguito funciona de manera artesanal. Mayra prepara la masa, hornea las tapas, arma cada unidad, realiza los baños y se ocupa del empaquetado. Sus hijos también aparecen en ese proceso y, algunas veces, terminan probando parte de la producción.

La imagen de Hugo también forma parte de la marca. En el diseño aparece una fotografía del hombre que inspiró el nombre mientras repartía diarios en su Zanella. Su papá trabajó como canillita desde los siete años y Mayra encuentra un punto de contacto entre aquella rutina y la gastronomía, dos actividades atravesadas por el esfuerzo y por trabajar cuando los demás descansan.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde el lanzamiento, asegura que encontró el camino que quiere seguir. “Estoy muy convencida de que esto es lo que quiero hacer. Estoy feliz y hasta sorprendida de todas las cosas lindas que pudimos conseguir en tan poco tiempo”, afirmó.

El sueño que empezó muchos años atrás

El próximo objetivo es transformar esa cocina artesanal en una fábrica de alfajores. Para Mayra, concretarla tendría un significado especial porque su papá ya había imaginado ese futuro cuando ella preparaba alfajores durante las madrugadas de su adolescencia.

Después aparece otro sueño: abrir un café vinculado a la marca.

Lo que comenzó con un kilo de harina, una receta cordobesa y el recuerdo de Hugo hoy ya circula por almacenes, kioscos y hogares sanjuaninos. Y, mientras los alfajores vuelven incluso a Córdoba, Mayra sigue construyendo desde San Juan aquel sueño que su papá había visto antes que nadie.

Dónde encontrar Alfajor Huguito

Quienes quieran conocer los productos, realizar pedidos o consultar por ventas para kioscos y almacenes pueden comunicarse con Alfajor Huguito a través de sus redes sociales.

Instagram: @alfajor.huguito