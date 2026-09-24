Suaves, doraditos y con un corazón generoso de dulce de leche, estos alfajorcitos de coco son una opción sencilla para preparar algo rico en casa. La receta es de la pastelera Angie Beatrice, creadora de Gotitas de Cielo, y permite jugar con distintas formas a la hora de prepararlos.

Ingredientes

200 gramos de coco rallado

200 gramos de azúcar

100 gramos de harina común

3 huevos

1 chorrito de esencia de vainilla

Ralladura de algún cítrico, opcional

Agua, cantidad necesaria

Dulce de leche repostero, cantidad necesaria

Azúcar impalpable, opcional

La pastelera Angie Beatrice, creadora de Gotitas de Cielo.

Preparación

Colocar en un bowl todos los ingredientes secos: coco rallado, azúcar y harina. Mezclar y luego incorporar los huevos y la esencia de vainilla. También se puede sumar ralladura de limón, naranja u otro cítrico para aportar aroma.

Comenzar a unir los ingredientes hasta formar una masa. Si la mezcla resulta demasiado seca, agregar agua de a poco, únicamente la necesaria hasta conseguir una consistencia fácil de trabajar.

Una vez lista la masa, llega el momento de formar los “coquitos”. Se puede estirar y cortar círculos; hacer bolitas del mismo tamaño con las manos y aplanarlas para obtener las tapitas; o utilizar una manga de repostería para darles la tradicional forma de conitos.

Colocarlos sobre una placa previamente enmantecada y llevar a horno a 170 °C durante aproximadamente 12 a 15 minutos, o hasta que estén ligeramente dorados. También pueden cocinarse en microondas, ajustando el tiempo según la potencia del equipo.

Una vez listos, dejar enfriar. Colocar dulce de leche repostero sobre una de las tapitas y unir con otra para formar los alfajorcitos. Para terminar, se pueden espolvorear con azúcar impalpable.

Gotitas de Cielo

La receta es de Angie Beatrice, pastelera y creadora de Gotitas de Cielo. Si te tentaste, podés hacer tu pedido al 2645052780 o 2644730850 y conocer más de sus delicias en Instagram @gotitas_decielo