En una nueva edición de “Yo Emprendo”, el espacio de Yo Te Invito dedicado a conocer proyectos locales, Florencia Bustos presentó Típicos, su emprendimiento de alfajores artesanales XL que combina algunos de los sabores más representativos de San Juan en propuestas poco convencionales.

Durante el programa conducido por Ana Paula Zabala, que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30 por HUARPE TV, la emprendedora mostró una variedad que va mucho más allá del tradicional alfajor de chocolate y dulce de leche. Membrillo con aceite de oliva y nuez, malbec con pasas, pistacho, tomate, alcayota y hasta opciones elaboradas con algarroba forman parte de su propuesta.

Una de las características que más llama la atención es el tamaño. Los alfajores pesan alrededor de 180 gramos y están pensados incluso para compartir. A esto se suman las nueces confitadas XL, otro de los productos que Florencia llevó al estudio.

De buscar trabajo a crear un sabor bien sanjuanino

Florencia es chef y Típicos nació mientras buscaba trabajo. La idea apareció cuando decidió participar de una feria y pensó en desarrollar un producto que pudiera representar a la provincia.

“Se me ocurrió hacer alfajores con ingredientes típicos de acá”, contó. El objetivo era aprovechar esa costumbre argentina de regresar de un viaje con alfajores y trasladarla a San Juan: "que quien visitara la provincia pudiera llevarse también sus sabores", comentó.

Los alfajores son XL y vienen en una gran variedad de sabores típicos de San Juan.

Así comenzaron las combinaciones. Al tradicional dulce de membrillo le agregó aceite de oliva y nueces de Barreal, mientras que otros alfajores incorporaron malbec, pasas, moscatel, pistacho y hasta tomate.

El desafío era lograr que ingredientes que a primera vista podían resultar extraños dentro de un alfajor funcionaran juntos. Para eso realizó distintas pruebas y su familia se convirtió en el primer jurado. Su padre y su hijo, contó entre risas, son actualmente los principales “controles de calidad” de la casa.

De una feria a pensar en crecer

El nacimiento del emprendimiento fue vertiginoso. Florencia contó que tuvo apenas dos semanas para desarrollar los productos antes de participar de su primera feria. Incluso llegó a ese momento sin tener definido el nombre del proyecto.

“Típicos” surgió justamente de la intención de trabajar con ingredientes característicos de San Juan. La primera experiencia tuvo una buena respuesta y luego llegaron nuevas ferias y oportunidades.

Los productos se comercializan en ferias, eventos y algunas bodegas de San Juan.

Actualmente, entre los sabores más buscados entre sus clientes aparece el pistacho, impulsado por el auge que atraviesa este ingrediente, aunque el de membrillo, aceite de oliva y nuez también tiene una fuerte demanda. A ellos se suman Malbec, alcayota y las alternativas de chocolate.

Actualmente, comercializa sus productos en ferias y eventos y ya tiene presencia en algunas bodegas sanjuaninas. Sin embargo, el sueño va más allá: trabaja para abrir su propio espacio en Santa Lucía, en inmediaciones de Libertador y Colón. Pese a sus planes de expansión, tiene claro que quiere conservar una característica fundamental de Típicos: la elaboración artesanal.

“Hay que ponerle mucha pasión”, aseguró al hablar de lo que significa emprender. Con Típicos todavía en plena etapa de crecimiento, Florencia sueña con ampliar la producción, delegar parte del trabajo y llevar sus alfajores a cada vez más lugares, pero con una condición: conservar la calidad y el espíritu artesanal que tuvieron desde el primer día.