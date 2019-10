Alfaro: "Dirijo los partidos que quedan y en diciembre vuelvo a recuperar mi vida"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, dejó entreabierta la posibilidad de irse del club en diciembre próximo, admitiendo que dirigirá “los partidos que quedan” y luego recuperará “su vida”.



“Dirijo los partidos que quedan en el año y en diciembre vuelvo a recuperar mi vida”, sostuvo el entrenador xeneize, en el tramo final de la rueda de prensa posterior al partido que el elenco xeneize le ganó a River Plate por 1-0, resultado que generó la eliminación en semifinales de Copa Libertadores de América.



El ex técnico de Huracán y Arsenal, entre otros clubes, admitió que días atrás conversó con el gerente deportivo, Nicolás Burdisso, respecto de su eventual futuro, en el marco de una institución que tendrá renovación de autoridades durante el primer fin de semana de diciembre.



“(Nicolás) Burdisso quiso hablarme de una renovación de contrato y yo le dije que no era el momento. Cuando vos estás cómodo en un lugar, una charla puede durar cinco minutos. Me parecía que era momento de abocarnos al trabajo”, apuntó.



En relación al partido, el entrenador rafaelino reconoció que lo invade “la sensación de bronca, porque merecimos haber llegado mínimamente a los penales”.



“Hicimos méritos para ganar por dos goles de diferencia, más allá de que nos faltó agresividad en tres cuartos de cancha”, sostuvo.



“Existe la sensación de injusticia, de manos vacías. Porque River no pateó hoy (por ayer) al arco. Es cierto hubo algunos atenuantes porque había ganado por 2-0 en la ida”, objetó.



Alfaro consideró haber tenido “demasiados problemas para llegar a este partido. Hubo jugadores importantes que se lesionaron, arribé con un plantel diezmado. Así y todo estos muchachos dieron todo”, apuntó.



Alfaro advirtió que el equipo “está puntero” en la Superliga y defendió que “la mayoría del campeonato lo tuvimos que jugar con equipos alternativos”.



“Ganamos la Recopa Argentina (en una final con Rosario Central), llegamos a la final de la Copa de la Superliga (perdió con Tigre), aunque todavía debemos mejorar en algunos aspectos”, aseguró.



“Me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo en Boca. Y me saco el sombrero con el hincha de Boca, que tuvo la dignidad para aplaudir a un equipo que quedó eliminado”, concluyó.