El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, reveló que fue uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank y aseguró que seguirá reclamando justicia. El técnico argentino expresó su preocupación por la situación que atraviesa el país y respaldó públicamente a los futbolistas de la Albirroja que difundieron un comunicado para reclamar por el dinero perdido.

“Paraguay está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor”, manifestó Alfaro durante una conferencia de prensa realizada este jueves 12 de noviembre, en la previa de los amistosos de la fecha FIFA.

El entrenador también destacó que los jugadores pusieron en primer lugar a las personas más necesitadas al expresar su reclamo. “Estamos al lado de cada paraguayo que está sufriendo. Estamos a su servicio”, afirmó.

“Estamos dentro de los tres millones de personas afectadas”

Alfaro confirmó que también fue alcanzado por el problema financiero que afecta a los clientes de la entidad bancaria. “Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que la selección continuará acompañando el reclamo de los damnificados. “Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando, desde nuestro lugar, justicia”, agregó.

La crisis del Ueno Bank en Paraguay

La crisis se desató luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, tras detectar un deterioro en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas a sus propietarios. Como consecuencia, alrededor de 2,9 millones de clientes quedaron sin acceso a sus ahorros durante al menos 15 días.

El caso también derivó en la detención de ocho directivos de la entidad, la renuncia del presidente del Banco Central y un proceso político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. En ese contexto, los futbolistas de la selección paraguaya difundieron un comunicado para reclamar por los fondos afectados.

En la actual fecha FIFA, Paraguay enfrentará a Singapur este 13 de noviembre y a Japón el 17.