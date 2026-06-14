El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, fue contundente tras la dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut del Mundial 2026 y reconoció la superioridad del rival.

“Nos superaron en todo”, afirmó el técnico argentino, quien además dejó un mensaje directo a sus jugadores de cara a lo que viene en el torneo.

Alfaro señaló que el equipo ya sabía que enfrentaba a un rival complejo y advirtió que deberán corregir errores si quieren revertir la situación en el Grupo D. “Hubo un montón de detalles que tenemos que ajustar”, sostuvo.

El DT también elogió el trabajo del conjunto estadounidense y de su entrenador, Mauricio Pochettino, al remarcar que la victoria fue “con absoluta justicia y claridad”.

En su análisis, destacó que la diferencia se vio en todos los aspectos del juego: “Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico”.

Además, lamentó el momento en el que llegaron los goles del rival, especialmente el tanto inicial que condicionó el desarrollo del partido. “Habíamos empezado bien, pero ese gol en contra nos golpeó”, explicó.

Sobre el impacto emocional del regreso de Paraguay a un Mundial tras 16 años, Alfaro evitó profundizar, aunque reconoció la carga previa: “En un Mundial hay que dejar de lado las emociones”.

Pese al duro golpe, el entrenador aseguró que el equipo no baja los brazos y que seguirá luchando por la clasificación. “Mientras nos quede un minuto, vamos a pelear”, afirmó.

Paraguay buscará recuperarse en sus próximos compromisos ante Turquía y Australia, previstos para el 20 y 25 de junio, respectivamente, donde se jugará gran parte de sus chances de avanzar de fase.