El entrenador argentino de la selección paraguaya respaldó el comunicado de sus futbolistas luego de que la intervención del Banco Central dejara a 2,9 millones de clientes sin acceso a sus ahorros por al menos 15 días. El escándalo ya provocó detenciones y un proceso político contra el presidente Santiago Peña.

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, confirmó que forma parte de los cerca de 2,9 millones de clientes perjudicados por la crisis de Ueno Bank y respaldó públicamente el reclamo impulsado por los futbolistas de la Albirroja para exigir la restitución de los fondos retenidos.

Durante una conferencia de prensa brindada en la previa de la gira asiática de fecha FIFA —en la que el combinado guaraní enfrenta a Singapur (13 de noviembre) y Japón (17 de noviembre)—, el técnico argentino aseguró que tanto él como todo el plantel atraviesan la situación con profunda preocupación y dolor, y reclamó una respuesta urgente para los ciudadanos afectados.

El exentrenador de Boca Juniors se alineó con el comunicado oficial que los jugadores difundieron días atrás y destacó que el grupo priorizó la angustia de los sectores más vulnerables por encima de sus propios intereses económicos. “Tienen el derecho legítimo de reclamar lo que les corresponde”, afirmó Alfaro, quien además remarcó que, pese a no haber nacido en Paraguay, siente el problema como propio y ratificó el compromiso del seleccionado de acompañar a los trabajadores de a pie.

El origen del colapso financiero y el bloqueo de ahorros

El conflicto estalló tras la decisión del Banco Central de Paraguay (BCP) de intervenir Ueno Bank —entidad financiera perteneciente al Grupo Vázquez— luego de detectar un grave deterioro en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a compañías vinculadas a sus propios accionistas.

Cerca de 2,9 millones de ahorristas quedaron imposibilitados de acceder a su dinero por un plazo mínimo de 15 días.

La restricción generó protestas e incidentes en distintas calles del país sudamericano ante la incertidumbre sobre la devolución de los depósitos.

La caída del banco digital escaló rápidamente hacia una crisis política e institucional de gran magnitud en Paraguay, con consecuencias directas en los niveles más altos del poder. La Justicia ordenó el arresto de ocho directivos vinculados a la conducción de Ueno Bank. El titular del Banco Central de Paraguay presentó su dimisión en medio de los cuestionamientos por la falta de controles previos. Se abrió un proceso político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, señalados por sus vínculos previos con el conglomerado empresarial propietario de la entidad financiera.

Frente a este complejo panorama, Alfaro instó a la dirigencia y a la sociedad paraguaya a dar una muestra de madurez institucional para superar la crisis y reiteró que el cuerpo técnico y los jugadores seguirán alzando la voz en reclamo de justicia.