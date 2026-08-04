El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene definida la programación de su fecha 8, una jornada que volverá a poner en juego la lucha por los primeros puestos del campeonato.

Alianza llega como único líder de la competencia con puntaje ideal. El conjunto de Santa Lucía suma 21 unidades tras siete partidos disputados, con siete victorias, 21 goles a favor y apenas cuatro en contra.

Detrás del puntero aparece Sportivo Desamparados con 16 puntos, mientras que Trinidad y Rivadavia también se mantienen en la pelea por los puestos de arriba. La fecha tendrá encuentros importantes para los equipos que buscan acercarse a la cima.

La jornada comenzará el viernes

La fecha 8 abrirá el viernes con dos encuentros. López Peláez recibirá a Juventud Zondina desde las 13:30 en reserva y 16 horas en primera división.

Por la noche, Trinidad será local ante Sportivo Desamparados. El partido de primera está previsto para las 21:30 horas y contará con la presencia de ambas parcialidades, según confirmó la organización.

Sábado con partidos destacados

El sábado concentrará la mayor cantidad de encuentros. San Lorenzo enfrentará a Sportivo 9 de Julio en su cancha, mientras que Colón Junior recibirá a Peñarol.

Además, Marquesado será local ante Alianza en uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que el líder buscará mantener su campaña perfecta frente a un rival que se encuentra séptimo con 11 puntos. También jugarán Minero ante Carpintería en cancha de Juventud Unida y Sarmiento frente a Villa Ibáñez.

El domingo se completa la fecha

La programación finalizará el domingo con dos encuentros. Atenas recibirá a Unión desde las 13:30 en reserva y 16 horas en primera. En tanto, Defensores de Argentinos se medirá ante Rivadavia en cancha de Peñarol, en un duelo importante para ambos equipos.

Alianza manda en la tabla

Tras siete fechas disputadas, Alianza encabeza el campeonato con 21 puntos, seguido por Desamparados con 16 y Minero con 16 unidades. Rivadavia aparece cuarto con 14 puntos, mientras que Trinidad completa los primeros cinco lugares con 13.

En la zona media de la tabla se ubican Colón Junior (12), Marquesado y Atenas (11), mientras que Juventud Zondina todavía no logró sumar puntos y ocupa el último lugar.

La fecha 8 promete mantener la intensidad de un Clausura que tiene a varios equipos peleando arriba y a Alianza intentando sostener una campaña ideal.