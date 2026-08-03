Alianza volvió a demostrar por qué es el equipo que manda en el fútbol sanjuanino. El Lechuzo derrotó 2-0 a Colón Junior por una nueva fecha del Torneo Clausura y se mantiene como único líder de la competencia, con 21 puntos.

El conjunto de Santa Lucía consiguió un triunfo importante frente a uno de los equipos protagonistas del certamen. Los goles llegaron por intermedio de Wilfredo Bronvale y Marcos Santander, quienes le dieron al equipo dirigido por su cuerpo técnico una victoria que le permite sostener la ventaja en lo más alto de la tabla.

Con este resultado, Alianza continúa marcando el ritmo del campeonato y se consolida como uno de los grandes candidatos a pelear por el título.

El resto de los resultados

Detrás del líder aparece Sportivo Desamparados, que tuvo una jornada positiva al vencer 3-1 a Defensores de Argentinos en Puyuta. Omar Benavídez, Franco Goria y Emiliano González marcaron para el Puyutano, mientras que Lautaro Romero descontó para la visita.

Otro de los que festejó fue Minero Argentino, que derrotó 2-1 a Villa Ibáñez de Ullum y alcanzó los 16 puntos, ubicándose como uno de los escoltas del torneo.

En tanto, Marquesado protagonizó una de las celebraciones de la fecha al superar como visitante a Sportivo Rivadavia por 2-0. Nicolás Saavedra y Jorge Olivares marcaron los goles del Tricolor, que consiguió tres puntos importantes ante un rival directo.

En Chimbas ocurrió uno de los partidos más emotivos de la jornada. Sportivo Peñarol tenía prácticamente asegurada la victoria ante Atenas Pocito, pero el Mirasol reaccionó en el cierre y consiguió un empate agónico 2-2.

El Bohemio había sacado ventaja con goles de Lautaro Ubilla y parecía quedarse con el triunfo, pero Atenas apareció en los minutos finales: Nicolás Olivera descontó y Rodrigo Bronvale marcó el empate definitivo para rescatar un punto.

Por otra parte, Sportivo 9 de Julio logró una recuperación importante luego de un comienzo irregular en el Clausura. El equipo del Este goleó 4-0 a Juventud Zondina con dos goles de Victorio Martiní, uno de Alan Salinas y otro de Valentín Torres.

La fecha también tuvo actividad el sábado, cuando Sarmiento de Zonda y López Peláez igualaron 2-2, mientras que San Lorenzo venció 2-1 a Unión.

Con los resultados registrados, la tabla quedó encabezada por Alianza con 21 puntos. Luego aparecen Desamparados y Minero Argentino con 16 unidades, mientras que Sportivo Rivadavia suma 14, Trinidad 13 y Colón Junior 12 puntos.