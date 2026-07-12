La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó cambios importantes en la pelea por los primeros puestos. Alianza consiguió un valioso triunfo como visitante frente a Juventud Zondina por 3-1 y alcanzó en la punta del campeonato a Colón Junior, que había derrotado el sábado a Carpintería por 2-1. Ambos lideran las posiciones con 12 puntos.

El Lechuzo mostró contundencia en Zonda y se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Nicolás Silka, Luciano Riveros y Lucas Salas, mientras que Carbajal descontó para el conjunto local.

Fabián Carrizo es clave en la defensa del Lechuzo. Gentileza: Germán Losano / De Local.

Desamparados perdió y Rivadavia aprovechó

La jornada no fue favorable para Sportivo Desamparados, que no pudo hacerse fuerte fuera de casa y cayó 2-1 ante Atenas de Pocito. Los goles del Mirasol fueron convertidos por Balmaceda y Bronvale, mientras que Gómez marcó para el Víbora. Con esta derrota, Desamparados quedó con 9 puntos y perdió su racha positiva.

Quien sí aprovechó la fecha fue Rivadavia, que superó por 2-1 a San Lorenzo. Ignacio González y Ian Flores anotaron para el conjunto de La Bebida, mientras que Héctor Pérez descontó para el cuervo de Ullum. La victoria le permitió a Rivadavia llegar a 10 unidades, ubicándose en el podio del campeonato y manteniéndose muy cerca de los líderes.

Empate entre Peñarol y 9 de Julio

La cuarta fecha también tuvo reparto de puntos en Chimbas, donde Peñarol y 9 de Julio igualaron 1-1 en un partido parejo que dejó a ambos con sensaciones encontradas.

Con cuatro fechas disputadas, Alianza y Colón Junior comparten la cima con 12 puntos, seguidos por Rivadavia, que suma 10, mientras que Sportivo Desamparados quedó con 9 unidades, en un Clausura que promete una definición muy pareja.

Resultados de la cuarta fecha

Juventud Zondina 1-3 Alianza

Atenas de Pocito 2-1 Sportivo Desamparados

Rivadavia 2-1 San Lorenzo

Peñarol 1-1 9 de Julio

Colón Junior 2-1 Carpintería

Trinidad 0-2 Minero

Def. Argentinos 2-1 Sarmiento

Marquesado 1-0 Villa Ibáñez

López Peláez 3-1 Unión