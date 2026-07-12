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Alianza venció a Juventud Zondina y alcanzó a Colón en la cima del Clausura
POR REDACCIÓN
La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó cambios importantes en la pelea por los primeros puestos. Alianza consiguió un valioso triunfo como visitante frente a Juventud Zondina por 3-1 y alcanzó en la punta del campeonato a Colón Junior, que había derrotado el sábado a Carpintería por 2-1. Ambos lideran las posiciones con 12 puntos.
El Lechuzo mostró contundencia en Zonda y se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Nicolás Silka, Luciano Riveros y Lucas Salas, mientras que Carbajal descontó para el conjunto local.
Desamparados perdió y Rivadavia aprovechó
La jornada no fue favorable para Sportivo Desamparados, que no pudo hacerse fuerte fuera de casa y cayó 2-1 ante Atenas de Pocito. Los goles del Mirasol fueron convertidos por Balmaceda y Bronvale, mientras que Gómez marcó para el Víbora. Con esta derrota, Desamparados quedó con 9 puntos y perdió su racha positiva.
Quien sí aprovechó la fecha fue Rivadavia, que superó por 2-1 a San Lorenzo. Ignacio González y Ian Flores anotaron para el conjunto de La Bebida, mientras que Héctor Pérez descontó para el cuervo de Ullum. La victoria le permitió a Rivadavia llegar a 10 unidades, ubicándose en el podio del campeonato y manteniéndose muy cerca de los líderes.
Empate entre Peñarol y 9 de Julio
La cuarta fecha también tuvo reparto de puntos en Chimbas, donde Peñarol y 9 de Julio igualaron 1-1 en un partido parejo que dejó a ambos con sensaciones encontradas.
Con cuatro fechas disputadas, Alianza y Colón Junior comparten la cima con 12 puntos, seguidos por Rivadavia, que suma 10, mientras que Sportivo Desamparados quedó con 9 unidades, en un Clausura que promete una definición muy pareja.
Resultados de la cuarta fecha
Juventud Zondina 1-3 Alianza
Atenas de Pocito 2-1 Sportivo Desamparados
Rivadavia 2-1 San Lorenzo
Peñarol 1-1 9 de Julio
Colón Junior 2-1 Carpintería
Trinidad 0-2 Minero
Def. Argentinos 2-1 Sarmiento
Marquesado 1-0 Villa Ibáñez
López Peláez 3-1 Unión