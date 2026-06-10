La gran final del futsal femenino sanjuanino ya tiene protagonistas. Alianza y La Gloria lograron superar sus respectivas semifinales y ahora buscarán quedarse con el título en una definición que promete emociones fuertes.

Alianza dejó en el camino a Juventud del Norte. Foto Tarly Martin.

Las Lechuzas sellaron su clasificación tras volver a imponerse sobre Juventud del Norte. En el encuentro de vuelta, disputado en Santa Lucía, Alianza ganó por 5-3 y confirmó su superioridad en la serie. En el partido de ida también había festejado con un contundente 5-2, cerrando la serie con dos victorias.

Por su parte, este martes por la noche se conoció al segundo finalista. La Gloria dejó en el camino a Palermo luego de imponerse por 2-1 en el encuentro de vuelta en cancha de Enfermera Medina. Las Gloriosas habían construido una importante ventaja en la ida, donde ganaron por 6-2, resultado que les permitió asegurar su lugar en la gran final.

Además de la final femenina, quedaron confirmados los equipos que buscarán los títulos en otras categorías. En Sub 17, Las Águilas se enfrentará con Barrio Rivadavia, y, en reserva, Alianza se medirá con Palermo.

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol informaron que en las próximas horas se darán a conocer los días, horarios y escenarios donde se disputarán las finales de cada categoría. La expectativa crece entre los seguidores del futsal sanjuanino, que ya esperan por las definiciones que coronarán a los campeones de la temporada.