La salud de Mariano Chihade, esposo de la conductora Mariana Fabbiani y dueño de la productora Mandarina, atraviesa un momento de franco alivio luego de la compleja cirugía cerebral a la que fue sometido el miércoles por la mañana en el Instituto Fleni. A más de 24 horas de esa operación en la clínica del barrio porteño de Belgrano, el círculo íntimo del empresario dio a conocer un nuevo parte oficial sobre su recuperación.

El procedimiento quirúrgico se había realizado de urgencia después de que el productor quedara internado el martes, jornada en la que diversos estudios médicos detectaron una imagen nodular en el cerebro. Tras pasar el período inicial bajo estricto control en el área de terapia intensiva, la respuesta clínica al tratamiento postoperatorio permitió tomar una determinación muy esperada por sus seres queridos.

La encargada de brindar los detalles fue Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina, quien difundió un mensaje para explicar el cambio de sector dentro del centro asistencial. "En las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos", aseguró la vocera para confirmar el avance en el cuadro del fundador de la compañía televisiva.

En esa misma comunicación oficial, la representante de prensa remarcó que el organismo del empresario responde positivamente a las indicaciones de los especialistas que lo atienden. "Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico. Continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia", puntualizó Lepere sobre la situación actual del paciente.

Mientras se concreta este traslado a una habitación común bajo supervisión médica constante, Mariana Fabbiani acompaña a su marido de forma ininterrumpida en el sanatorio. La animadora resolvió alejarse temporalmente de la pantalla y dejar la conducción del ciclo DDM para abocarse de lleno al bienestar de su pareja y al cuidado de sus dos hijos, Matilda y Máximo.

Desde la productora Mandarina ya habían anticipado que toda la información vinculada al estado del empresario se manejaría con absoluta cautela. Con este paso hacia una nueva etapa de monitoreo clínico, el entorno de Chihade deja atrás las horas de mayor preocupación y encara una fase fundamental para su definitiva rehabilitación.