All Boys venció a Los Andes en un amistoso jugado en Floresta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

All Boys, equipo que compite en la Primera Nacional de fútbol, derrotó hoy por 2-0 a Los Andes, de la B Metropolitana, en un amistoso que jugaron en Floresta para no perder rodaje, durante un fin de semana en el que no habrá fútbol oficial por las Elecciones Generales a Presidente programadas para este domingo.



En el estadio Islas Malvinas, el equipo que dirige José 'Pepe' Romero se impuso con los tantos convertidos por Sebastián Navarro (Pt. 3m.) y Marco Iacobellis (Pt. 26m.). Se jugaron dos períodos de 30 minutos cada uno.



All Boys alistó originalmente a Joaquín Pucheta; Agustín Suárez, Sebastián Martínez (Isaac Monti), Facundo Melillán (Nicolás Zalazar) y Facundo Cardozo; Darío Stefanatto (Alan Espeche) y Mirko Ladrón de Guevara; Facundo Callejo (Nicolás Igartúa), Sebastián Navarro (Daniel Ibáñez) y Marco Iacobellis; Facundo Parra (Jonathan Benedetti).



Por su lado, Los Andes, conducido por el técnico Juan Carlos Kopriva, formó con Daniel Monllor; Bruno Martínez Lotto, Franco Peppino (Gonzalo Salega), Sebastián Valdez y Luis Monge; Gianluca Caruso, Leonardo Landriel y Dimas Morales; Jeremías Barros (Walter Mazzolatti); Axel Arce (Franco López) y Alejandro Noriega (Valentín Haberkorn).



A segundo turno se enfrentaron ambos elencos alternativos, también en 60 minutos, y el resultado registrado fue empate sin goles.



En este encuentro, el equipo de Floresta alistó a Nahuel Losada; Tomás Kolln, Monti, Zalazar (Facundo Butti) y Lautaro Lusnig (Santiago Bustos); Igartúa, Ibáñez (Matías Sandoval) y Santiago Lebus; Ariel Lucero (Nicolás Sánchez); Espeche (Lucas Nicchiarelli) y Benedetti (Lucas Agüero).



No jugaron por estar afectados por diversas molestias el marcador de punta Adrián Martínez (desgarro en el isquiotibial derecho), el enganche Facundo González (esguince de rodilla izquierda) y el lateral zurdo Gonzalo García (sobrecarga muscular).



All Boys reanudará oficialmente la competencia el sábado 2 de noviembre enfrentando en Floresta, desde las 14.15, a San Martín de Tucumán, líder de la zona B del torneo.