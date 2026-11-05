Un músico de San Juan será elegido este sábado 7 de noviembre para participar de un álbum colaborativo junto a artistas de Argentina, Chile y Uruguay. La selección se realizará desde las 18 en Foals Producciones, frente al Centro Cultural Conte Grand, mediante un encuentro de micrófono abierto organizado por All Santoz, que iniciará en la provincia una gira por siete ciudades.

El proyecto convoca a intérpretes emergentes que buscan mostrar sus canciones y acceder a una producción musical conjunta. Cada aspirante presentará un tema ante un jurado y el ganador local se incorporará al disco que el colectivo se encargará de producir, mezclar y difundir.

"Estamos haciendo un álbum colaborativo con la comunidad. Justamente lo lindo es esto, conectar entre siete ciudades", explicaron a DIARIO HUARPE Borja y Lusan, integrantes de All Santoz, durante su paso por San Juan.

La convocatoria ya despertó interés entre los músicos locales. Según los datos difundidos por los organizadores, se recibieron más de 150 videos de postulantes de distintas ciudades y alrededor de 20 fueron enviados desde San Juan.

Cómo será la selección de músicos en San Juan

El encuentro tendrá un formato de open mic, o micrófono abierto. Sobre el escenario actuarán artistas preseleccionados a partir de los videos que compartieron en redes sociales, mientras que otros cinco lugares estarán disponibles para quienes lleguen primero el día de la actividad.

Los participantes interpretarán una canción y serán evaluados por un jurado integrado por la cantautora sanjuanina Anita Pau, el productor Matías Castro y un tercer integrante que todavía no fue anunciado.

El criterio artístico no estará limitado a un género ni a una edad. Borja explicó que valorarán especialmente la personalidad de cada intérprete y la capacidad de incorporar elementos vinculados con su lugar de origen.

El músico adelantó que buscan incluir "algún sample, algún sonido autóctono de cada una de las ciudades" en las canciones del disco, con la participación de productores locales. En San Juan trabajarán con Mindes, vinculado a Foals Producciones.

Una gira que comienza en San Juan y recorrerá tres países

Después de la fecha sanjuanina, All Santoz continuará por Mendoza, Santiago de Chile, Córdoba, Rosario, Montevideo y Buenos Aires. En cada parada seleccionará a un músico para integrar el álbum, con la intención de reunir estilos y sonidos de diferentes escenas locales.

La propuesta está abierta tanto a exponentes de la música urbana como a artistas de folclore, rock y jazz. Los integrantes del colectivo remarcaron que tampoco buscan exclusivamente participantes jóvenes, sino propuestas musicales con una identidad propia.

All Santoz está integrado por Borja, Lowkey Santo, Lusan y Yaz. El colectivo surgió en Buenos Aires y desarrolla encuentros musicales, producción de contenidos y transmisiones por internet. La gira llevará ese formato a escenarios presenciales y registrará parte de las presentaciones para sus redes.

Cuándo y dónde será el encuentro

La primera fecha se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 18, en Foals Producciones, sobre calle Las Heras y frente al Centro Cultural Conte Grand. Además de la selección, habrá actuaciones de All Santoz y de artistas invitados, entre ellos Bhae y Baller.

La organización anunció entradas en preventa, aunque no se confirmó un precio vigente. Los detalles y las novedades sobre el encuentro pueden seguirse a través de la cuenta de Instagram @all.santoz.