Un hombre fue detenido durante un allanamiento realizado en Chimbas en el marco de una investigación por una serie de robos ocurridos en Rivadavia. Durante el procedimiento, la Policía secuestró armas de fuego, municiones y plantas de marihuana, por lo que el sospechoso quedó vinculado a dos causas.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigación Central de la Policía de San Juan y se concretó durante la madrugada en una vivienda ubicada en el Loteo Santa Isabel, en Chimbas.

La investigación comenzó a partir de distintos hechos de robo registrados en Rivadavia. Los efectivos realizaron averiguaciones y relevamientos para determinar quiénes podrían estar vinculados con los delitos y establecer el posible destino de los elementos sustraídos.

A partir de esas tareas, los investigadores llegaron hasta el domicilio de Chimbas. Con los datos reunidos, se dio intervención a la Justicia y se solicitó una orden de allanamiento, que posteriormente fue autorizada por el juez de Garantías interviniente.

Durante la requisa de la vivienda, los policías encontraron una pistola calibre 22 y un revólver calibre 32 marca Pucará que tenía la numeración limada. Además, secuestraron una réplica y municiones de distintos calibres.

El procedimiento terminó con la detención de un hombre de apellido Carrizo, quien fue trasladado y alojado en la Comisaría 26ª. Por el hallazgo de las armas quedó a disposición del procedimiento especial de Flagrancia.

Sin embargo, durante el allanamiento también fueron encontradas cinco plantas de cannabis sativa. Ante esta situación intervino personal de Drogas Ilegales y Carrizo quedó además vinculado a una causa en la Justicia Federal.

Entre los elementos puestos a disposición de Flagrancia quedaron una pistola calibre 22, un revólver calibre 32 con numeración limada y municiones de distintos calibres. Las cinco plantas de cannabis quedaron bajo intervención de Drogas Ilegales.