Allanamiento en la casa de un adolescente de 16 años que tenía 25 armas

La Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Plata investiga a un adolescente de 16 años tras el hallazgo de 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones en su vivienda de San Carlos. El procedimiento se originó a partir de una causa por presunta intimidación pública, luego de que se detectaran publicaciones en una cuenta de Instagram donde el joven se mostraba armado en la vía pública y realizando prácticas de tiro en un polígono.

El caso comenzó a gestarse el 12 de mayo durante una Mesa de Análisis sobre eventos de tiroteos en establecimientos educativos. En ese espacio de trabajo, que reúne a especialistas en cibercrimen y a la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, se identificaron los videos. En uno de ellos, el menor extraía un revólver de gran calibre de una mochila mientras se trasladaba en bicicleta.

A través de tareas de inteligencia y análisis digital, las fuerzas de seguridad localizaron el inmueble del sospechoso. Al ejecutar la orden de registro, los agentes reportaron que el allanamiento arrojó un resultado "altamente positivo". En el lugar se incautaron 4.217 cartuchos calibre 12/70 y otras 2.487 municiones de diversos calibres, entre los que se encontraban .357, .40, .45, .44 Magnum, .380, .25, .32, .22, 9 milímetros, .38 y 16.

El armamento decomisado incluye pistolas semiautomáticas, revólveres, carabinas y escopetas semiautomáticas, de repetición y de tiro a tiro. Entre las marcas de las piezas secuestradas se identificaron ejemplares de Glock, Beretta, Benelli, Ruger, Smith & Wesson, Sig Sauer, Bersa, Tanfoglio y Walther. Además, los uniformados hallaron un teléfono celular, una remera con simbología específica y un equipo destinado a la recarga de municiones.

Por orden de las autoridades judiciales, tanto el menor de edad como su padre fueron notificados sobre la imputación en la causa. Todo el material incautado fue trasladado a las dependencias correspondientes, donde las armas serán sometidas a peritajes técnicos y análisis especializados. El proceso judicial continúa en desarrollo para establecer la procedencia legal del armamento, su situación administrativa y el alcance definitivo de las acciones del adolescente.