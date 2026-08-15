Personal de la División UFI Genérica secuestró una pistola calibre 9 mm durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle San Juan norte, en el departamento Santa Lucía. El procedimiento se llevó a cabo tras las tareas investigativas ordenadas por la Justicia para esclarecer un hecho de amenazas con arma de fuego.

En el domicilio allanado se entrevistó a una mujer de 54 años, esposa del hombre investigado, de 62 años, quien no se encontraba en la vivienda al momento del operativo. La mujer autorizó el ingreso de los efectivos para llevar a cabo la correspondiente requisa del inmueble.

Durante el procedimiento se presentó en el lugar otro hombre, quien entregó de forma espontánea una caja metálica que contaba con clave numérica y llave. En su interior se halló una pistola marca Magnum calibre 9x19 mm, con un cargador y 17 cartuchos del mismo calibre. Los efectivos procedieron al secuestro del armamento y se notificó a los moradores sobre las medidas cautelares dispuestas por el juez interviniente.

El origen de la causa: altercado vial en Capital

El hecho que motivó la medida judicial ocurrió el pasado 25 de julio de 2026, alrededor de las 19:00 horas, en inmediaciones de la Avenida Ignacio de la Roza y la Avenida de Circunvalación, en el departamento Capital. En dicha intersección, el denunciante circulaba a bordo de una motocicleta junto a su hija cuando mantuvo una discusión con el acusado, quien conducía una camioneta Toyota Hilux.

Según consta en la denuncia formulada por el damnificado, tras un altercado verbal motivado por una supuesta imprudencia en las maniobras de tránsito, el conductor de la camioneta extrajo un arma de fuego tipo pistola de entre sus ropas y apuntó contra la víctima. Posteriormente, el agresor se retiró del lugar para evitar mayores inconvenientes.

A partir de la radicación de la denuncia, el personal de la Brigada de UFI Genérica inició las actuaciones pertinentes para individualizar al sospechoso, logrando su identificación y solicitando la orden de allanamiento al Juzgado, la cual se concretó en la fecha con el secuestro del arma.