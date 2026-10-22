Personal de la Unidad Rural N° 2 Las Lomitas, dependiente de la División Policía Rural, realizó dos allanamientos en Albardón por presuntas infracciones a la ley de protección de flora y fauna. Durante los procedimientos, secuestraron carne aparentemente de guanaco, cuatro aves silvestres, cuchillos y otros elementos vinculados con la actividad de caza.

Como resultado del primer operativo, fue aprehendido un hombre mayor de edad, de apellido Suárez, quien quedó alojado en sede policial por disposición del juzgado interviniente, a la espera de que se cumplimenten los requisitos legales.

Qué encontraron en el primer allanamiento

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos boleadoras de cuero vacuno, dos cortaplumas, dos cuchillos y un cartucho de propósito general calibre 16. También incautaron un porta cargador doble de cuero negro, un chaleco táctico policial negro de uso personal y una funda de escopeta de tela.

Entre los elementos hallados había además carne aparentemente de guanaco. El reporte policial consignó una cantidad de “aproximadamente 3 kilómetros”, sin precisar su peso.

El operativo también permitió rescatar cuatro aves silvestres que se encontraban en jaulas de madera. Según el detalle oficial, se trataba de ejemplares de las especies benteveo, jilguero cabeza negra, corbatita y diuco.

Otro procedimiento y el destino de los elementos secuestrados

En el segundo allanamiento, los uniformados incautaron cuatro cuchillos de campo de tamaño mediano y una cortapluma chica rebatible.

Por disposición de la autoridad judicial, el hombre aprehendido permaneció alojado en dependencias policiales mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

En cuanto a las aves, se ordenó su traslado a la veterinaria El Arca para su resguardo. La carne secuestrada, en tanto, fue trasladada y entregada en el Parque Faunístico.

La investigación se enmarca en presuntas infracciones a la normativa que protege la flora y la fauna silvestres. Por el momento, la información oficial difundida no precisa una calificación penal definitiva ni eventuales medidas judiciales posteriores.