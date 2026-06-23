Un operativo antidrogas realizado por el Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan culminó con cinco personas detenidas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y un arma de fuego en el departamento Pocito.

El procedimiento se llevó a cabo este sábado en el barrio Las Pampas, donde se concretaron allanamientos simultáneos en tres domicilios. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal y estuvieron bajo la dirección del fiscal Francisco Maldonado, con la intervención de las auxiliares fiscales Mariana Gauto y Carolina Menéndez.

En el operativo participaron brigadas de la Dirección D-5 y efectivos del Grupo Táctico Geras, quienes avanzaron sobre una investigación vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes en la zona.

Como resultado, fueron detenidos tres hombres de 52, 42 y 32 años y dos mujeres de 30 y 32 años. Todos quedaron bajo investigación por presuntas infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron cerca de 200 gramos de cocaína fraccionada en dosis listas para la venta y alrededor de 100 gramos de marihuana. Además, hallaron plantines y semillas de cannabis.

Según informaron fuentes policiales, el valor estimado de la droga incautada supera los seis millones de pesos.

La Policía también secuestró dos millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de sustancias prohibidas.

Entre los elementos hallados se destacó un revólver calibre 38 y 65 cartuchos de distintos calibres, que también quedaron a disposición de la Justicia.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, los cinco detenidos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecen alojados mientras avanza la causa judicial.