Dos graves situaciones ocurridas en establecimientos educativos de Tucumán durante la misma semana derivaron en allanamientos y nuevos secuestros de armas y municiones. La Justicia investiga cómo llegaron los elementos a manos de una alumna de 12 años y un adolescente de 14.

Los procedimientos fueron realizados por la Policía en viviendas vinculadas a los entornos familiares de los estudiantes. La investigación busca reconstruir el recorrido de las armas y determinar en qué condiciones quedaron al alcance de los menores.

Una alumna llevó un revólver a la escuela

El primero de los hechos ocurrió en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez, en Alderetes. Según la investigación, una alumna de 12 años ingresó al establecimiento con un revólver calibre .22 y comentó a algunos compañeros que llevaba el arma.

Las autoridades escolares intervinieron rápidamente y retuvieron a la menor. Junto al revólver fueron encontrados cartuchos y vainas servidas, mientras que posteriormente la investigación derivó en un allanamiento en una vivienda relacionada con su entorno.

Durante ese procedimiento, los investigadores incautaron municiones de distintos calibres que ahora serán analizadas como parte de la causa.

Un disparo dentro del aula

El segundo episodio ocurrió en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, en la capital provincial. Allí, un adolescente de 14 años llevó un revólver al establecimiento y efectuó un disparo mientras se encontraba dentro del aula.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven estaba manipulando el arma durante una clase cuando se produjo la detonación. El ruido generó alarma entre los alumnos y el docente, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.

En el establecimiento fue secuestrado el revólver, además de otros elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

La investigación llegó a las viviendas

Las medidas posteriores llevaron a los investigadores hasta domicilios vinculados al adolescente. En una vivienda encontraron una caja compatible con el arma que había sido secuestrada en la escuela.

Luego, los investigadores llegaron a otro domicilio familiar, donde fue entregada voluntariamente una segunda arma, una pistola calibre 9 milímetros, que también quedó secuestrada.

Los elementos serán sometidos a peritajes mientras la Fiscalía intenta determinar de dónde provenían las armas, cómo llegaron a manos de los estudiantes y si existe alguna relación entre los dos episodios ocurridos en establecimientos educativos de Tucumán durante la misma semana.

Buscan establecer responsabilidades

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I de Tucumán. Con las armas y municiones secuestradas, la Justicia continuará con las pericias y las actuaciones necesarias para esclarecer las responsabilidades.

Los dos hechos generaron preocupación en la comunidad educativa y volvieron a poner en foco la necesidad de determinar cómo armas de fuego terminaron dentro de establecimientos escolares.

Ahora, el avance de la causa buscará establecer el recorrido completo de los elementos secuestrados y las circunstancias que permitieron que los menores tuvieran acceso a ellos.