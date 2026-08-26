Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 realizó cuatro allanamientos en distintos domicilios de los departamentos Chimbas y Capital, en el marco de una investigación por la sustracción de motovehículos y la presunta comercialización ilegal de moto-partes y autopartes. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas judiciales fueron llevadas a cabo el 24 de agosto de 2026, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por los efectivos de la dependencia policial. Los allanamientos fueron ordenados en el marco de una causa supervisada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad.

El objetivo principal de la investigación estuvo centrado en determinar quiénes participaron en distintos hechos relacionados con el robo de motocicletas y, al mismo tiempo, avanzar sobre posibles personas vinculadas con la venta ilegal de partes y componentes de vehículos.

Los procedimientos se desarrollaron en barrios de los departamentos Chimbas y Capital. Durante las medidas, los efectivos localizaron y secuestraron elementos que quedaron vinculados a la investigación principal y que deberán ser analizados para establecer su eventual relación con los hechos investigados.

Además, en uno o más de los domicilios allanados fueron encontrados numerosos equipos de sonido e iluminación cuya propiedad o procedencia no pudo ser acreditada por las personas que los tenían en su poder. Ante esta situación, los investigadores procedieron a su secuestro preventivo para determinar si alguno de esos objetos fue denunciado como sustraído.

Entre los elementos incautados había un tacho LED marca PLS, un proyector láser marca Jawel Led y un proyector de luces LED de colores. También se secuestró un tacho plano equipado con 36 luces LED de colores y otro tacho de 18 luces LED.

El procedimiento permitió además poner bajo resguardo dos maletines metálicos, siete micrófonos y distintos cables utilizados para esos equipos. Entre los micrófonos encontrados se identificaron unidades de las marcas Behringer, Shure PG48 y EBEL.

Todo el material quedó incorporado a las actuaciones judiciales mientras se realizaron las averiguaciones correspondientes para establecer su procedencia. Los investigadores también buscaron determinar si los objetos forman parte de otros hechos delictivos registrados en la provincia.

Desde la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes se solicitó la colaboración de aquellas personas que hayan sido víctimas de la sustracción de elementos de sonido o iluminación con características similares a los secuestrados, acercarse a reconocerlos.

Los damnificados deberán presentarse ante la dependencia policial correspondiente para realizar el reconocimiento de los objetos y aportar, en caso de contar con ella, la documentación que permita acreditar su propiedad. De esta manera, los investigadores buscaron establecer si alguno de los elementos recuperados durante los allanamientos corresponde a una denuncia previa.

Las actuaciones continuaron bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad, mientras la Policía avanza con las medidas destinadas a determinar responsabilidades y establecer el origen de los elementos secuestrados.