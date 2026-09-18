Allanaron dos casas en Rawson: encontraron cocaína y municiones

La División UFI Genérica concretó en la madrugada de este 18 de septiembre dos registros domiciliarios en el Barrio Los Médanos, en el departamento Rawson, a raíz de una causa judicial por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves.

La investigación judicial comenzó a partir de un episodio violento ocurrido el 28 de julio de 2026, cerca de las 23:00 horas. En esa oportunidad, un hombre con domicilio en el Barrio Alameda, en Rawson, celebraba un evento familiar en su casa y salió a la vía pública para acompañar a un invitado que se encontraba en estado de ebriedad.

A pocos metros de la propiedad se topó con dos personas conocidas con el apodo de "El Guacho" y Pérez V. En ese lugar se desató un altercado verbal que escaló rápidamente a una contienda física. Durante el enfrentamiento, "El Guacho" lo amenazó con un arma de fuego, mientras que Pérez le propinó un corte en la espalda con un arma blanca.

Debido a la herida recibida, el agredido debió ser trasladado al Hospital Rawson para recibir la atención médica correspondiente. La pesquisa desarrollada posteriormente por los investigadores permitió determinar que la persona apodada "El Guacho" era un hombre de apellido Navarro, de 39 años, y que su acompañante era Pérez, ambos con residencia en el Barrio Los Médanos, motivo por el cual se solicitaron las medidas judiciales de rigor.

Durante las medidas ordenadas por la justicia, en la vivienda de Navarro, conocido como "El Guacho", las autoridades lograron su detención y procedieron al secuestro de 10 municiones calibre 9x19 mm y 11 municiones calibre 38 mm. En el mismo inmueble hallaron una mochila en cuyo interior había 23 envoltorios de nylon que contenían un peso total de 687 gramos de cocaína, además de una planta de marihuana.

Frente a la presencia de las sustancias ilícitas, acudió al lugar el personal del Departamento Drogas Ilegales, organismo que asumió la custodia del estupefaciente y del ejemplar vegetal. Por directivas del Juzgado Federal, el detenido Navarro quedó formalmente vinculado a una causa por infracción a la ley de drogas.

Por su parte, en el domicilio del sospechoso Pérez, quien permanece en condición de prófugo, los efectivos policiales incautaron 2 cuchillos tipo tramontina, elementos de características similares al utilizado durante el ataque contra la víctima.