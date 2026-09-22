Un hombre mayor de edad, de apellido Cruz, fue detenido en Rawson durante una investigación por un robo agravado que quedó bajo la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. La medida se concretó luego de dos allanamientos realizados por personal de la Brigada de Investigaciones Central.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la jornada del lunes en dos domicilios ubicados en el departamento Rawson. Uno de los operativos tuvo lugar en el Barrio Río Blanco, mientras que el segundo se realizó en una vivienda del Barrio Foeva.

La investigación se inició a partir de una causa caratulada como Robo Agravado y avanzó con distintas tareas realizadas por los investigadores de la Brigada Central. Con los elementos reunidos durante las pesquisas, la Justicia autorizó las medidas de allanamiento sobre los domicilios que quedaron vinculados al expediente.

Durante los procedimientos, los efectivos localizaron a un hombre de apellido Cruz, mayor de edad, quien fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Su situación procesal quedó supeditada a las medidas que dispusiera la UFI Delitos contra la Propiedad.

Además de la detención, los allanamientos permitieron secuestrar distintos elementos que fueron incorporados a la investigación. Entre los objetos encontrados apareció un molinillo marca Gaggia, de color negro, que arrojó resultado positivo para la causa y quedó incorporado como una de las piezas de interés para el expediente.

Los policías también secuestraron una mochila marca Adidas, una gorra de color marrón que tenía la imagen de un gallo, una remera mostaza de manga larga y dos pantalones: uno de color beige y otro deportivo negro.

En el procedimiento también se incautó un par de zapatillas marca Asus y un teléfono celular que pertenecía al hombre detenido. Estos elementos quedaron bajo resguardo y serán analizados dentro de las actuaciones judiciales que se desarrollaron a partir de la investigación.

Los dos operativos fueron ejecutados por efectivos de la Brigada de Investigaciones Central, que trabajaron bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad. La intervención permitió avanzar sobre una persona que quedó vinculada a la causa y reunir nuevos elementos para determinar las circunstancias del robo investigado.

Tras finalizar los allanamientos, el hombre de apellido Cruz fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia. La causa continuó bajo investigación de la fiscalía interviniente, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas incorporadas al expediente.