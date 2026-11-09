La Justicia bonaerense le concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en la causa por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca. La resolución fue firmada por el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, quien aceptó el pedido de la defensa del futbolista y estableció que deberá presentarse ante el juzgado en un plazo de cinco días.

La decisión se conoció este domingo 8 de noviembre, en medio de la investigación iniciada tras la denuncia presentada por Wanda Nara por un episodio ocurrido en una vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta.

Qué implica la eximición de prisión para Mauro Icardi

El beneficio judicial permite que el delantero permanezca en libertad mientras avanza el expediente. Sin embargo, no significa que la causa haya sido cerrada ni que el futbolista haya sido sobreseído.

Según la resolución, Icardi deberá comparecer ante el juzgado dentro de los próximos cinco días, a través de su defensa, para cumplir con las formalidades correspondientes. El incumplimiento de esa obligación podría derivar en la revocación del beneficio.

El pedido había sido presentado por el abogado Norberto Francisco Oneto. El magistrado consideró, entre otros aspectos, la escala penal prevista para el delito investigado, que contempla una pena de entre seis meses y dos años de prisión.

La prohibición de acercamiento a Francesca sigue vigente

La eximición de prisión no modifica las medidas de protección que la Justicia había dispuesto previamente respecto de Francesca.

En ese marco, Icardi tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de la menor y a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre. También debe abstenerse de mantener contacto con ella por cualquier medio durante 45 días.

La restricción fue dictada en el marco de la denuncia presentada por Wanda Nara y tiene carácter preventivo mientras se desarrolla la investigación.

Cómo comenzó la causa contra el futbolista

El expediente se inició a partir de un episodio ocurrido el viernes en Nordelta, que motivó la intervención policial y de las autoridades judiciales.

De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa, Wanda Nara habría recibido mensajes de su hija a través de iCloud en los que la menor manifestó que había sido agredida físicamente y que permanecía en la vivienda de su padre.

Tras recibir esas comunicaciones, la conductora se dirigió al domicilio del futbolista. La situación derivó en la intervención de efectivos policiales y de personal médico.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Tigre, que deberá avanzar en la recolección de pruebas para determinar las circunstancias del episodio denunciado y las responsabilidades correspondientes.