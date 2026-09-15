La Policía Bonaerense realizó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa que tiene como imputado a Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, por presuntas amenazas y violación de domicilio.

Uno de los procedimientos se concretó en una propiedad vinculada al cantante. Allí, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes tecnológicos.

El objetivo de los análisis será determinar si los dispositivos contienen información relacionada con los hechos denunciados y establecer posibles comunicaciones entre las personas investigadas.

La camioneta que quedó bajo investigación

Durante los operativos también se buscó secuestrar una BMW X5 negra, vehículo que, según la investigación, habría sido utilizado durante el episodio que originó la denuncia.

La camioneta había sido señalada como uno de los elementos de interés para la causa. Sin embargo, de acuerdo con la actualización de TN, finalmente permaneció en poder de L-Gante por disposición de la Fiscalía.

Los procedimientos fueron realizados por la DDI Moreno-General Rodríguez junto con otras dependencias policiales, con intervención de la UFI N° 10 y el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

La denuncia que originó la investigación

La causa comenzó a partir de la denuncia de una mujer de 23 años que aseguró haber sido intimidada para abandonar una vivienda que alquilaba en General Rodríguez.

Según su relato, primero habría sido amenazada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante. Días después, siempre de acuerdo con la denuncia, el cantante habría llegado al domicilio junto a unas diez personas.

La presentación sostiene que el grupo habría ingresado al patio de la propiedad y que algunos de los presentes habrían exhibido armas de fuego para intimidar a los moradores.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, los investigadores identificaron vehículos, personas y tres inmuebles vinculados con el caso. Con esa información se concretaron los allanamientos.

La causa está caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí. L-Gante fue notificado formalmente de la imputación y quedó a disposición de la Justicia.