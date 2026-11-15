Personal de la División Policía Rural realizó tres allanamientos en la localidad de Los Médanos, en Caucete, donde secuestró decenas de aves silvestres en cautiverio, carnes y restos de animales. Además, durante los procedimientos encontraron jaulas, trampas y dos armas de fuego largas.

Los operativos se llevaron adelante con orden del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, en el marco de un expediente contravencional cuyo damnificado es la fauna silvestre. Los procedimientos se concretaron en tres domicilios de esa localidad.

Las aves y los elementos secuestrados

Entre las aves encontradas había ocho benteveos, siete diucas, una reina mora, un zorzal mandioca, un boquense, tres vira vira y un cardenal amarillo. También se secuestraron un cuero y un cráneo de puma, una cría de guanaco faenada, huesos, costillares y una bolsa con carne de ese animal.

El listado de elementos incluyó cinco salames, numerosas jaulas de distintos tipos, dos trampas de piso y un transportín. También se incautaron prendas de vestir, entre ellas dos camperas del Ejército Argentino y un pantalón policial de color azul.

Dos armas de fuego quedaron secuestradas

En uno de los domicilios allanados, los efectivos encontraron dos armas de fuego largas, una calibre 7,62 y otra calibre 22. Además, secuestraron cuatro municiones calibre 7,62 x 51 milímetros.

Las armas quedaron depositadas en la dependencia policial y vinculadas a un legajo caratulado como tenencia ilegítima de arma de fuego. En esa causa interviene la Unidad Fiscal de Investigación Genérica.