Un importante operativo policial permitió desbaratar un criadero clandestino de gallos de riña que funcionaba en una vivienda del departamento 25 de Mayo. Durante el procedimiento fueron secuestradas cerca de 80 aves que se encontraban distribuidas en distintas jaulas y que, según la investigación, eran utilizadas para peleas.

El allanamiento fue ordenado por la jueza Graciela Rodríguez, del Juzgado de Paz de 25 de Mayo, luego de que tomara conocimiento sobre la presencia de una gran cantidad de animales en el domicilio y la presunta realización de esta actividad ilegal.

Con la orden judicial, efectivos de la Comisaría 10ª llegaron hasta la propiedad y desplegaron el procedimiento. Además de los gallos, durante la requisa encontraron y secuestraron varias jeringas y frascos que contenían líquidos en su interior. De acuerdo con la información policial, se presume que podrían tratarse de medicamentos o vitaminas.

Tras el operativo, intervino personal de la Policía Rural para garantizar el traslado de las aves. Los cerca de 80 animales fueron llevados hasta la Escuela Agrotécnica 25 de Mayo, establecimiento que dispone de la infraestructura necesaria para alojarlos.

Los gallos permanecerán en ese establecimiento bajo cuidado y supervisión de sus autoridades. De esta manera, quedaron apartados del lugar donde presuntamente eran utilizados para las peleas clandestinas.