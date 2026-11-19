El imputado identificado con las iniciales V.E.D. quedó en el centro de una investigación policial tras un allanamiento realizado este miércoles en Las Chacritas, departamento 9 de Julio. El sospechoso no se encontraba en la vivienda cuando arribaron los efectivos, pero el procedimiento permitió recuperar una suma millonaria vinculada a un delito denunciado el pasado 10 de noviembre en Santa Lucía.

La medida judicial fue ejecutada por personal de la Comisaría 5ta, quienes actuaron bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad luego de realizar diversas tareas investigativas. Con la autorización correspondiente, los uniformados ingresaron al domicilio y lograron secuestrar US$ 4.500, monto que equivale a $70.167.844,80, además de otros $654.000 en efectivo.

Desde la fuerza policial precisaron a Telesol Diario que el total del dinero incautado asciende exactamente a $70.821.844,80, lo que representa un avance determinante para esclarecer la causa. Durante la requisa en el inmueble también se procedió al secuestro de una motocicleta marca Zanella RX 150cc y de dos cédulas de identificación vehicular.

Los pesquisas manejan la firme hipótesis de que una parte del botín sustraído habría sido utilizada recientemente para adquirir un automóvil y otro rodado menor. Mientras estas líneas investigativas siguen en curso, los agentes continúan trabajando para reconstruir la secuencia completa del hecho, dar con el paradero del acusado y determinar todas las responsabilidades penales.