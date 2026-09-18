Un allanamiento realizado en el departamento Albardón terminó con el secuestro de 21 aves silvestres que se encontraban en cautiverio y un arma de fuego calibre 22, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley de Conservación de Fauna.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Policía Rural 2 de Albardón, a partir de una causa caratulada como infracción al artículo 206 de la Ley 941-R. La investigación contó con la intervención del Juzgado de Paz de Albardón y tuvo como objetivo constatar la situación de distintas aves autóctonas que se encontraban en poder de un vecino.

Durante el allanamiento realizado en el domicilio del infractor, de apellido Romero, de 67 años, los efectivos encontraron un total de 21 aves silvestres que permanecían en cautiverio.

Entre los ejemplares secuestrados se encontraron dos venteveos, una reina mora, dos corbatitas, un tordo y 15 chamuchinas. Todos los animales fueron incorporados al procedimiento como parte de las actuaciones iniciadas por la presunta infracción relacionada con la conservación de fauna.

El operativo también permitió detectar la presencia de un arma de fuego en el inmueble. Según informaron fuentes policiales, el propietario exhibió una escopeta calibre 22 largo, que se encontraba acompañada por cinco proyectiles.

Ante esa situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del arma y de las municiones. A partir de este hallazgo se inició una segunda investigación, esta vez por la presunta tenencia ilegítima de un arma de fuego.

La nueva causa quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, mientras que las actuaciones vinculadas con las aves silvestres continuaron bajo la órbita del Juzgado de Paz de Albardón, en el marco de la Ley 941-R.

El procedimiento permitió documentar dos situaciones diferentes dentro del mismo domicilio: por un lado, la presencia de 21 ejemplares de fauna silvestre en cautiverio y, por otro, la existencia de un arma de fuego calibre 22 con cinco proyectiles.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a las respectivas actuaciones judiciales, mientras que la investigación por la infracción a la normativa de conservación de fauna y la causa por la presunta tenencia ilegítima del arma continuaron su trámite ante los organismos correspondientes.