Un allanamiento realizado en el departamento Chimbas por una investigación vinculada a una causa de amenazas agravadas derivó en el secuestro de cocaína, marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Como consecuencia del procedimiento, un hombre de 37 años quedó vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y fue beneficiado con el régimen de detención domiciliaria por disposición de la Justicia Federal.

La Policía encontró dosis de cocaína que serían para la venta.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División UFI Genérica, quienes ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la manzana A del barrio René Favaloro. La medida judicial formó parte de una investigación iniciada por un hecho caratulado como amenazas agravadas.

Al ingresar al inmueble, los investigadores notificaron al imputado, un hombre de apellido Castillo, de 37 años, sobre la orden judicial. Durante la requisa de la vivienda, el personal policial encontró distintos elementos que hicieron presumir la posible comercialización de estupefacientes.

Entre los efectos secuestrados había 29 gramos de cocaína fraccionada en varias dosis listas para su distribución, dos plantines de marihuana, semillas de cannabis, una balanza digital utilizada habitualmente para el fraccionamiento de sustancias y una suma de dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado por las autoridades.

También encontraron cocaína sin fraccionar y una balanza de precisión.

Ante el hallazgo de los estupefacientes, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal, que dispuso las medidas procesales correspondientes en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes. Los elementos incautados quedaron a disposición de la investigación para ser sometidos a las pericias de rigor.

El sujeto vinculado a la causa tenía plantines de marihuana.

Por disposición judicial, Castillo quedó formalmente vinculado a la causa y deberá cumplir el proceso bajo la modalidad de detención domiciliaria mientras avanza la investigación. En tanto, los investigadores continuaron con las tareas para determinar el origen de la droga secuestrada y establecer si el imputado mantenía vínculos con otras personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes en la zona.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y permitió incorporar nuevos elementos de prueba a una investigación que inicialmente había comenzado por un hecho de amenazas agravadas, pero que derivó en una causa de competencia federal tras el hallazgo de droga y otros elementos relacionados con una presunta actividad de narcomenudeo.