La Policía de la Ciudad allanó una vivienda de Vicente López en el marco de una investigación por la presunta reventa de entradas para el partido entre Argentina y Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Durante el procedimiento fueron secuestradas nueve localidades, $9.850.000 y US$56.300.

La causa comenzó el 29 de septiembre, luego de que se detectaran publicaciones en redes sociales que ofrecían entradas para el encuentro con importantes sobreprecios. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8, encabezada por Maximiliano Vence.

Qué encontraron durante el allanamiento

Los efectivos llegaron hasta la vivienda investigada y encontraron nueve entradas para el partido que se disputa este martes en el estadio Monumental. Siete correspondían al sector Belgrano Baja y otras dos a la Platea Sívori Alta.

Además del dinero en efectivo, la Policía secuestró una notebook, un teléfono celular, anotaciones y una máquina contadora de billetes. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para determinar si tuvieron relación con las maniobras investigadas.

Las entradas oficiales habían sido comercializadas a través de Deportick y se agotaron en menos de dos horas debido a la alta demanda. Los valores establecidos por la organización iban desde $90.000 para las populares hasta $480.000 para algunas de las plateas más costosas.

En la reventa, los precios llegaron a multiplicarse varias veces. Se detectaron publicaciones de entradas por más de $6 millones, mientras que una localidad cuyo valor oficial era de $90.000 llegó a ofrecerse por $823.668.

Un antecedente por la venta ilegal

La investigación tiene como antecedente otro procedimiento realizado en 2025 por la misma Fiscalía, cuando la Policía allanó una vivienda de Villa Santa Rita por la reventa de entradas para un partido de la Selección argentina.

En aquel operativo se secuestraron más de $5 millones, US$3.455, dispositivos electrónicos, documentación y entradas. La acusada quedó imputada por una contravención vinculada con la comercialización irregular de localidades para espectáculos masivos.

Ahora, la Justicia deberá analizar los elementos encontrados en Vicente López para determinar si existe una vinculación entre las entradas, el dinero secuestrado y una presunta maniobra de reventa para el último partido de Messi con Argentina.